Lo llevaba tu abuela y este 2026 ya es el complemento más buscado: Zara y Parfois han disparado sus ventas

Los complementos tienen la capacidad de transformar un conjunto sencillo en una propuesta con personalidad propia, y el broche es uno de los accesorios que mejor ejemplifica esta idea. Tradicionalmente asociado a la joyería clásica, este elemento ha experimentado un renovado interés en las últimas temporadas, adaptándose a las tendencias actuales sin perder su valor simbólico. En este contexto, el ya es el complemento más buscado está en variedad de tiendas. Destaca el de resina, una alternativa contemporánea, versátil y accesible, capaz de aportar un toque distintivo tanto a prendas de diario como a estilismos más elaborados.

El set de broches con resina de Parfois responde a esta recuperación del accesorio desde una mirada moderna. Con un precio asequible y una cuidada variedad de formas y acabados, estas piezas reinterpretan el broche como un complemento creativo y funcional. Flores, corazones, hojas o diseños abstractos conviven en una misma colección que permite jugar con la estética, el color y la textura. Lejos de ser un adorno rígido o reservado a ocasiones formales, el broche se presenta aquí como un recurso estilístico flexible y actual.

El complemento más buscado que está en tus tiendas favoritas

A lo largo de la historia, el broche ha cumplido funciones tanto decorativas como prácticas. Como cuenta una publicación de la marca de alta bisutería Anhelo, desde la Antigüedad, estas piezas servían para sujetar prendas, pero también para comunicar estatus social, pertenencia o incluso mensajes simbólicos. Con el paso del tiempo, su uso fue evolucionando, especialmente a partir del siglo XIX, cuando se consolidó como un elemento ornamental dentro de la moda femenina y masculina.

En la actualidad, distintos especialistas en moda y tendencias, como Adry Gomez, cuentan que el broche recupera protagonismo como accesorio independiente, desligado de normas estrictas. Se lleva en solapas, jerséis, bolsos, pañuelos o incluso en prendas de punto, aportando un punto de interés visual. Esta libertad de uso conecta con una forma más personal de entender la moda, donde los detalles adquieren un papel central.

El complemento más buscado que vas a querer

La elección de la resina como material principal no es casual. El canal de YouTube NuestroEstudio cuenta que se trata de un compuesto ligero, resistente y extremadamente versátil, que permite crear volúmenes, relieves y acabados imposibles de lograr con otros materiales. En bisutería, la resina se ha consolidado como una opción que combina creatividad y funcionalidad, ofreciendo piezas duraderas sin renunciar al diseño.

En el set de broches de Parfois, la resina se presenta en combinación con acabados dorados y plateados, tanto brillantes como mates. Esta mezcla aporta profundidad visual y una sensación de riqueza estética que eleva el conjunto. Además, la ligereza del material facilita su uso prolongado, evitando el peso excesivo sobre las prendas.

Diseños inspirados en la naturaleza y la abstracción: el complemento más buscado

Uno de los puntos fuertes de este set es la variedad de formas disponibles. Los motivos florales y vegetales evocan una conexión directa con la naturaleza, una fuente de inspiración constante en el diseño de accesorios. Flores, hojas y libélulas aportan delicadeza y organicidad, mientras que las serpientes o los corazones introducen un componente simbólico más marcado.

Los diseños abstractos, por su parte, permiten una lectura más libre y contemporánea. Estas piezas se integran fácilmente en estilismos minimalistas o urbanos, funcionando como un contrapunto visual que rompe la uniformidad del conjunto. Esta diversidad convierte al set en una opción adaptable a diferentes estilos y edades.

Cómo incorporar broches al estilismo diario

Lejos de limitarse a ocasiones especiales, los broches pueden incorporarse al día a día de forma sencilla. Colocados sobre un abrigo, una americana o un jersey de punto, aportan carácter sin necesidad de grandes cambios. También funcionan como elemento de personalización en accesorios como bolsos o sombreros, reforzando la identidad del look.

El uso de varios broches a la vez, una tendencia creciente, permite crear composiciones propias, combinando tamaños, formas y acabados. Esta práctica conecta con una visión más creativa de la moda, donde el usuario se convierte en parte activa del proceso estilístico.

Un accesorio alineado con la moda actual

El resurgir del complemento más buscado se enmarca en una tendencia más amplia de revalorización de los accesorios con historia, reinterpretados desde una óptica actual. Museos y entidades culturales como el Victoria and Albert Museum de Londres o el Musée des Arts Décoratifs de París han analizado en diversas publicaciones la importancia de los complementos en la construcción del lenguaje de la moda y su capacidad para reflejar cambios sociales y estéticos.