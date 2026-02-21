José María Almoguera fulmina a Paola Olmedo, madre de su hijo: "Le di el 50% de todo, sin impuestos"

El amor parecía perfecto… pero ha terminado convertido en un auténtico culebrón. La historia de José María Almoguera y Paola Olmedo, que empezó como un romance de película y acabó en una boda de ensueño en 2022, vive ahora su momento más tenso, más polémico… y más comentado.

Se conocieron gracias a una amiga y la chispa fue inmediata. Paola, argentina y madre de dos hijos, entró con fuerza en la vida del hijo de Carmen Borrego. Tanto, que su suegra llegó a decir públicamente: «Mi hijo ha encontrado en Paola la mujer de su vida, es estupenda». Todo parecía ir sobre ruedas. Se casaron, formaron una familia y tuvieron un hijo en común. Pero solo dos años después, la relación saltó por los aires.

Momento de máxima tensión en ¡De viernes! durante el esperado cara a cara. (Foto: Telecinco)

El tenso cara a cara televisivo que protagonizaron el 19 de febrero en ¡De viernes! dejó claro que su divorcio está lejos de resolverse. Según Paola, el divorcio sigue sin firmarse por dos motivos muy concretos. El primero es económico: ambos invirtieron juntos en un negocio de estética y en otro proyecto posterior que terminó en quiebra. «Hemos invertido 60% y 40%. No ha salido bien por muchos motivos», explicó antes de lanzar el reproche: «Es un dinero que hemos perdido los dos. Me parece absurdo» que ahora él se lo reclame.

El segundo punto es todavía más delicado: su hijo en común. Ella sostiene que el acuerdo incluye una cláusula para proteger totalmente su privacidad y evitar que aparezca en cualquier ámbito público. «Se puede evitar y él lo sabe», afirmó, insinuando que José María no está dispuesto a firmarla.

La versión de él, sin embargo, dibuja un escenario muy distinto. Días antes, ya había asegurado que la demanda de divorcio está redactada desde agosto y que, desde entonces, el documento habría sufrido «siete u ocho cambios» por parte de su exmujer. «Yo estoy de acuerdo en todo», sentenciaba entonces.

José María Almoguera y Paola Olmedo, cuando todo era complicidad. (Foto: Gtres)

El momento más tenso llegó cuando hablaron de dinero. El nieto de María Teresa Campos lanzó una acusación directa: «Le di el 50% de todo, sin impuestos… Solicito que se me pague lo que falta». Paola respondió indignada y dijo que incluir la exclusiva de la boda en esa deuda le parecía «muy fuerte» porque entonces seguían juntos. Según ella, lo único pendiente es el coche. Pero él soltó otro dato inesperado: «Tiene un golpe por detrás, un faro roto y no ha pasado la revisión».

Las frases que se dedicaron después dejaron claro que la herida sigue abierta. «Estoy mal económicamente, me encantaría pagarte2, confesó la argentina. Él contestó frío: «Hasta que no esté firmado no me creo nada». Y añadió una frase demoledora: «Creía que conocía a la persona con la que me casé, pero has cambiado tanto que no te reconozco». La respuesta de Paola fue igual de contundente: «Me has decepcionado mucho».

José María Almoguera reaparece sonriente junto a María “la Jerezana”, su nueva ilusión. (Foto: Gtres)

Lo que empezó como una historia romántica bendecida por la familia se ha convertido en una batalla de reproches, cifras y declaraciones explosivas. Y viendo cómo hablan el uno del otro, muchos se hacen la misma pregunta: si esto es lo que cuentan en público… ¿qué habrá pasado en privado?