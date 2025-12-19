La asombrosa transformación de Paola Olmedo, la nuera de Carmen Borrego que está irreconocible

Paola Olmedo saltó a la fama hace tres años, concretamente a principios de 2022, cuando los medios nos hicimos eco de su relación con José María Almoguera, nieto de María Teresa Campos e hijo de Carmen Borrego. En un primer momento, la empresaria no quería saber nada de la pequeña pantalla, pero poco a poco fue cogiendo confianza. Para sorpresa de todos, Paola acabó sentándose en un plató de televisión y protagonizando la portada de varias revistas. Esta noche participará en ¡De Viernes!, así que es el momento perfecto para echar la vista atrás y recordar cómo era su aspecto antes de convertirse en una estrella.

La nuera de Carmen Borrego no tiene buena relación con la familia Campos. Hace tiempo que firmaron la paz, pero todavía hay muchos asuntos encima de la mesa. Esta noche se reencontrará con Terelu Campos, quien trabaja de colaboradora en ¡De Viernes!. Precisamente fue Terelu la que se quedó sin palabras cuando vio el cambio físico de Paola. Esta última tuvo que someterse a una operación por motivos de salud y salió del quirófano siendo otra persona distinta.

La complicada operación de Paola Olmedo

Paola Olmedo dio una entrevista para explicar que no se había puesto en manos de especialistas por capricho, sino por salud. Tenía fuertes dolores en la mandíbula y los médicos le advirtieron de que el problema podía trasladarse a los oídos, así que tomó cartas en el asunto y se operó por la Seguridad Social. Estuvo unos días con mascarilla, pero cuando encontró el momento se la quitó y posó con su nuevo rostro convertida en una estrella del corazón.

Paola Olmedo en Madrid. (Foto: Gtres)

«Me operaron tres cirujanos hace un mes y una semana durante seis horas y media», explicó durante su reportaje. Reconoció que llevaba toda la vida arrastrando molestias en la parte superior e inferior de la mandíbula, por eso no tuvo más remedio que pedir ayuda.

Dio la casualidad de que Terelu Campos estaba en Supervivientes cuando Paola Olmedo decidió operarse, así que, cuando llegó a España, lo primero que hizo Telecinco fue ponerle la foto de su gran cambio. La colaboradora no daba crédito y tardó unos minutos en reconocerla.

Un cambio «muy brusco»

Paola Olmedo no se molestó con Terelu Campos, al contrario. Ella también admitió: «No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás». Le costó un tiempo adaptarse, pero ahora es una mujer completamente nueva y algunos colaboradores de Telecinco incluso llegaron a decir que tenía un ligero parecido con Sara Carbonero.

El reportaje que realizó Paola Olmedo. (Foto: Lecturas)

Durante su posado con Lecturas, Paola explicó que sus médicos habían tenido que tocarle la nariz, por ese motivo la evolución era tan radical. «El cirujano me comenta que la nariz quedaba rara y me la han tenido que tocar también. Lo de la nariz no me lo esperaba», comentó con sinceridad.

José María Almoguera también reaccionó al cambio de su ex, pero él le restó importancia asegurando que siempre había estado igual de guapa. Es prácticamente lo mismo que declaró Carmen Borrego, quien había tenido muchas diferencias con su antigua nuera y estaba intentando reconciliarse con ella por el bien de todos.