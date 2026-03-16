Fabiola Martínez rompe su silencio sobre la falta de dinero de Bertín Osborne

Bertín Osborne se encuentra atravesando una delicada situación financiera. Según ha anunciado el programa Fiesta, sus cuentas bancarias están en números rojos y necesita más de cuatro millones de euros de manera urgente por falta de liquidez. Por ahora, el presentador no se ha pronunciado públicamente sobre estas impactantes informaciones, aunque quien no ha tenido reparo en hacerlo ha sido Fabiola Martínez, su ex mujer. «No tengo ni idea de nada de eso de lo que me estáis hablando», comenzaba a decir la venezolana mientras esperaba un taxi en las inmediaciones de su domicilio madrileño.

Con cara de sorpresa, Fabiola dejaba más que claro que no tenía nada que decir al respecto, recordando que ya no era la mujer de Bertín y que no tenía por qué saber detalles sobre este último bache económico. «¿Cuánto hace que yo me he separado? Más de 5 años. Era 2020. […] Yo no me meto en nada. En lo que a mí respecta, todo bien», concluía mientras se subía en el vehículo que esperaba y señalaba que llegaba tarde.

Fabiola Martínez en Madrid. (Foto: Gtres)

De esta manera, Fabiola ha vuelto a reforzar su figura independiente y ajena a la de Bertín, desmarcándose por completo de los problemas económicos por los que estaría atravesando el mencionado. Además, los reporteros también le han preguntado por la relación actual que mantiene el televisivo con Gabriela Guillén, la madre de su hijo pequeño. Una cuestión que Fabiola ha preferido obviar y no contestar, dejando más que claro que lo que ella tuvo con Osborne ya es cosa del pasado y que ya no tiene nada que ver ni con sus problemas personales ni con los profesionales.

La complicada situación de Bertín Osborne

Según ha desvelado Alejandro Entrambasaguas desde el plató de Fiesta, «un grupo de inversores solicita a Bertín Osborne 4,3 millones de euros en una plataforma de inversión privada con asuntos inmobiliarios» y, tras tener acceso a un informe que lo acredita, el programa ha confirmado que «el próximo martes, a las doce del mediodía, va a abrir, para que cualquier persona pueda invertir en esos 4,3 millones de euros que él necesita.» «El problema de esta operación es que estamos hablando de que tiene unos intereses muy altos, en concreto de 12%, y que, en un año y medio, va a tener que devolver los 4,3 millones más los intereses, que estamos hablando de casi un millón de euros más», ha indicado el periodista.

Bertín Osborne en Madrid. (Foto: Gtres)

A este nuevo problema hay que sumar la cancelación de Madrilucía, la primera gran feria andaluza de la capital española en la que el presentador iba a participar con su propia caseta— pagando como reserva 55.000 euros—. Sin olvidarnos de la deuda de casi medio millón de euros que mantiene con Hacienda, tal y como ha revelado la revista Lecturas.