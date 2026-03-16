Hamburguesa y coca-cola: el último plan de Leonor con sus compañeros de San Javier

Desde que la princesa Leonor ingresara en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, a la heredera se la ha visto en varios actos oficiales, pero apenas se han tenido noticias de sus planes privados con compañeros de academia. A diferencia de lo que ocurrió durante su estancia en Zaragoza o en Marín, en esta ocasión no han trascendido detalles de las salidas de la princesa en su tiempo libre. Bien porque no se han producido o bien porque sean llevado a cabo de una manera mucho más discreta. Sin embargo, en los últimos días hemos sabido que Leonor ha disfrutado de un plan junto a algunos de sus compañeros

Ha sido hace unos días cuando la hija mayor de los Reyes aprovechó para salir a comer a un conocido restaurante ubicado a pocos kilómetros de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Gracias a las redes sociales hemos conocido que Leonor eligió La Terrazita de San Cristóbal, ubicada en el Pilar de la Horadada. Allí comió junto a varios de sus compañeros y disfrutó de un sencillo menú compuesto por una hamburguesa y una coca cola. Este restaurante está especializado en carnes rojas y se ha convertido en uno de los más populares de la zona.

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Aunque de momento no se han publicado fotografías de la princesa de Asturias durante esta escapada con sus compañeros, sí que se sabe que la hermana de la infanta Sofía apostó por un estilismo casual compuesto por un pantalón vaquero y un jersey de rayas azules. Leonor estuvo acompañada en todo momento por su equipo de seguridad, que fue el que se ocupó de garantizar que toda la jornada se desarrollara con normalidad y de que la princesa pudiera disfrutar de la privacidad necesaria. Mientras que el resto de los clientes comieron en la zona de la terraza, la heredera y sus compañeros estuvieron en el interior.

Precisamente por esto, la presencia de Leonor pasó inadvertida para los demás comensales. No así para los empleados, que se quedaron encantados con la visita de la princesa.

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Como siempre ocurre en este tipo de salidas privadas de los miembros de la Familia Real, el equipo de escoltas de Leonor se encargó de avisar al restaurante unos minutos antes de que la princesa iba a almorzar allí. Además, supervisaron todos los detalles relativos a la seguridad de manera previa a su llegada, tal como ha confirmado La opinión de Murcia.

Una etapa mucho más hermética

Hasta ahora no se ha tenido constancia de los planes privados de la princesa de Asturias desde que ingresó en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. Esto no significa que no haya habido salidas, sino que toda su estancia en Murcia ha estado marcada por el hermetismo.

La princesa Leonor realizando prácticas en la Academia militar del Aire y del Espacio. (Foto: Gtres)

Una estrategia diferente a lo que ocurrió en Marín o en Zaragoza, así como durante su crucero de instrucción a bordo del Juan Sebastián Elcano. Por ejemplo, en Zaragoza se la fotografió en alguna ocasión con amigas y en Marín se supo que estuvo incluso en un furancho.

Recta final para la princesa

La heredera se encuentra ya en la recta final de su formación en San Javier y en apenas unas semanas terminará su etapa allí. Es el último paso en su instrucción militar tras haber pasado por las tres academias y ya el próximo año empezará su formación universitaria. La Casa Real aún no ha dado los detalles de sus próximos pasos, aunque todo apunta a que la princesa irá a la Universidad Autónoma de Madrid.