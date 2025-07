Campos VS Campos: la guerra entre hermanas, hijos y sobrinos que nadie se cree, pero genera audiencia

La familia Campos siempre ha sido uno de los clanes más reconocidos y mediáticos de nuestro país. María Teresa Campos, considerada la gran matriarca, debutó en televisión en la década de los 60 y, desde entonces, su carrera profesional y su vida personal han acaparado multitud de titulares. Su carisma, su compromiso con el periodismo y su capacidad para conectar con la audiencia la convirtieron en una figura clave de la televisión española. Además, por otro lado, su faceta personal tampoco se quedó atrás, siendo sus dos hijas, Terelu y Carmen, las figuras más destacadas de su vida. Desde muy joven, la primera siguió los pasos de su madre, convirtiéndose en una cara habitual en la pequeña pantalla. De hecho, durante años, fue la más mediática del clan, protagonizando entrevistas y portadas de revistas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Carmen Borrego también decidió dar un paso al frente y sumarse al estrellato televisivo de su madre y su hermana, rompiendo con su habitual discreción para formar parte del denominado fenómeno Campos. Son una familia que ha sabido siempre convertir su historia en contenido televisivo que funciona, aunque a veces sea difícil de creer. Y es que lo cierto es que las diferencias y discusiones entre ellos siempre han sido la trama principal que les ha situado en la primera línea mediática, a la cual, a día de hoy, se suman Alejandra Rubio y José María Almoguera, la nueva generación.

La periodista María Teresa Campos junto a sus hijas Terelu y Carmen Borrego y su nieta Alejandra Rubio durante su 79º cumpleaños. (Foto: Gtres)

En los últimos meses, tal vez el distanciamiento más comentado ha sido el de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera. El nieto de la recordada María Teresa comenzó a tener una relación tensa con su madre cuando esta participó en Supervivientes 2024. Pero todo se intensificó después de que el joven concediera una entrevista para anunciar su separación y explicar los motivos que había detrás de la misma, entre los que señalaba directamente a Borrego. Desde ese momento, el cruce de reproches de madre e hijo ha sido muy mediático, aunque lo cierto es que a día de hoy, parecen haberse calmado las aguas entre ellos. Cabe destacar que, en medio de la polémica, Terelu se posicionó con su hermana, algo que la distanció también, en cierta parte, de Almoguera.

José María Almoguera en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Además de su hijo, Carmen también ha protagonizado algún que otro rifirrafe con su sobrina Alejandra. Siempre han surgido especulaciones de que la relación entre ambas no era idílica, hasta el punto de que hace poco salieron a reportaje en la casa de su abuela. «Se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela. Nuestra casa de Málaga. Pero heavy, o sea… Hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, que eso a mí me parece una barbaridad», sentenciaba. Esta situación puso de nuevo en el punto de mira cómo era el verdadero contacto entre ellas. No obstante, en la actualidad, parece que han también han enterrado el hacha de guerra.

Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio en un evento. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Terelu y Carmen también han tenido sus diferencias. De hecho, hace años, en un polígrafo de Sálvame Deluxe, Borrego llegó a confesar que su hermana había conseguido ser presentadora gracias a su madre, así como en alguna que otra ocasión se han enfrentado por otros temas en directo. Aun así, lo cierto es que, al mismo tiempo, siempre se han apoyado en los momentos más difíciles. Sea como fuere, sin duda la relación de las Campos podría definirse como una montaña rusa que no deja de acaparar espectadores en cada una de sus subidas y bajadas.