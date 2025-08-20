El refugio de Joaquín Torres en Galicia mientras Raúl Prieto se divierte con otro hombre

Joaquín Torres y Raúl Prieto han tomado caminos separados tras más de un década de relación. La pareja llevaba tiempo sumida en una profunda crisis que no han conseguido superar, según ha confirmado el propio arquitecto. Una decisión que tomaban hace meses, y que han llevado con una gran discreción, queriendo proteger su vida privada al máximo. «Él dejó la relación hace poco más de tres meses», desvelaba públicamente.

¿El principal motivo? Un fuerte desgaste emocional. Y aunque aceptó la decisión de su marido, eso no quita la enorme tristeza que ha sentido con la ruptura. «Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano», señalaba al respecto.

«Cuando uno tiene pareja, tiene que saber que hay unos cimientos. Las dos personas se tienen que sostener sobre una base sólida. Al menos esa es mi idea de las relaciones de pareja. En nuestro caso no ha sido así, y lo lamento muchísimo».

De hecho, ni siquiera se siguen en redes sociales. Un duro golpe para Torres, quien atraviesa una época bastante complicada marcada por el terrible accidente que sufrió hace casi dos años y que le obligaba a pasar hasta por seis operaciones diferentes. Una etapa, en la que Prieto no se separaba de su lado, aunque el propio arquitecto asumía el duro trago que había supuesto para él. «No estoy a la altura y Raúl no sabe cómo ayudarme. Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme», se lamentaba Torres en su momento.

Esto marcaba un punto de inflexión en su relación, y desde entonces ya nada a vuelto a ser igual. De hecho, el que fuese director de Sálvame parece haber encontrado una nueva ilusión, y recientemente se le veía paseando de la mano con otro hombre por Formentera: un doctor de medicina estética barcelonés que estaría «muy integrado en su círculo de amistades».

Unas imágenes ante las que Joaquín reaccionaba en exclusiva para LOOK, donde dejaba entrever que se alegraba por la felicidad de su ex. «Solo diré que Raúl es un ser humano extraordinario y que se merece todo lo mejor», argumentaba sin querer entrar en más detalles. Mientras que, por su parte, el arquitecto habría encontrado refugio en una espectacular casa que ha adquirido y acondicionado en Galicia, según ha mostrado en sus redes sociales.

Ubicada en la costa de A Coruña, en Bergantiños, Joaquín nos enseña una espectacular propiedad que se ha encargado de reformar él mismo e ideal para desconectar durante los meses de verano. Una vivienda de construcción clásica cuyas puertas nos ha abierto de par en par.

El arquitecto confiesa que ha querido tomarse todo el tiempo del mundo con este proyecto, ya que tanto la casa como el entorno «lo merecían», según nos muestra en el vídeo subido a sus redes sociales. «Hemos puesto y estamos poniendo, muchísimo cariño, muchísima ilusión, y sobre todo, mucho respeto por el entorno».

«Es un lugar idílico y frente al mar, con mucho sabor, en el que hemos querido hacer un trabajo muy respetuoso», asegura en sus últimas publicaciones, donde nos ha enseñado tanto el exterior como el interior de la casa.