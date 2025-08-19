Joaquín Torres ha reaccionado en exclusiva con LOOK a las imágenes de Raúl Prieto de la mano de otro hombre tras su sonada ruptura. Este medio ha contactado con el arquitecto que, aunque deja claro que «no tiene absolutamente nada que decir» sobre su separación, sí que le ha dedicado unas palabras al periodista, con el que se casó hace dos años.

La reacción de Joaquín Torres

Durante varios meses, Raúl Prieto y Joaquín Torres han tratado de ocultar su separación -aunque finalmente sin éxito-. El propio arquitecto fue el que dio el primer paso para confirmar que los rumores -tras una crisis en su matrimonio- eran ciertos y que «cada uno vive en su casa». En medio del revuelo, y tras las imágenes del ex director de Sálvame con un misterioso hombre en Formentera tomadas el pasado 6 de julio, LOOK ha podido hablar con el CEO de A-cero.

Raúl Prieto con un hombre desconocido en Formentera. (Foto: Gtres)

En relación con las últimas fotografías de su ya ex en las aguas de esta isla de Baleares, Torres ha desvelado a este medio que «no ha visto las imágenes» y que, por tanto «no tiene ninguna opinión al respecto». Sin embargo, no ha dudado, de motu propio, en recordar a Prieto: «Si son sobre Raúl -refiriéndose a las instantáneas del comunicador de la mano de otro hombre-, solo diré que Raúl es un ser humano extraordinario y que se merece todo lo mejor».

Las imágenes que Raúl no esperaba que salieran

Este 19 de agosto, LOOK ha sacado a la luz unas imágenes que, seguro, han sorprendido a Raúl Prieto. Aunque hace meses que puso fin a su relación con el arquitecto, ha sido en esta recta final del verano cuando se ha confirmado su separación definitiva.

Raúl Prieto con un hombre desconocido en Formentera. (Foto: Gtres)

En medio del revuelo mediático, y aunque ambos han esperado para pronunciarse sobre ello, lo cierto es que este medio ha captado al ex director de Sálvame en unos días de desconexión paseando por la arena de Formentera y agarrado de la mano de un misterioso hombre del que aún se desconoce su identidad. En las instantáneas, ambos aparecen de lo más cómplices y sonrientes a pesar de las miradas de los curiosos. Una prueba que demuestra que no se esconden.

Raúl Prieto con un hombre desconocido en Formentera. (Foto: Gtres)

Y no solo eso, tras darse un baño en las aguas cristalinas de Formentera, Prieto y su acompañante se desplazaron hasta el Beso Beach, uno de los chiringuitos más transitados de la isla -por su gastronomía y su posterior fiesta- y uno de los favoritos de los famosos y de las influencers más reconocidas de nuestro país.