EXCLUSIVA | En imágenes: Raul Prieto olvida a Joaquin Torres con otro hombre

Raúl Prieto y Joaquín Torres han roto su relación. Así lo ha confirmado el propio arquitecto a un conocido digital de nuestro país, donde ha confesado que «llevan un tiempo separados» y que ahora «cada uno vive en su casa». Por ahora, los motivos de esta inesperada ruptura no han salido a la luz, aunque Joaquín sí que ha dejado claro que fue el ex director de Sálvame el que tomó la decisión de separar sus caminos. «Él dejó la relación hace poco mas de tres meses», detallaba.

En medio del revuelo mediático que ha ocasionado esta separación, LOOK ha conseguido unas imágenes que confirman en exclusiva que Prieto ha pasado unos días de desconexión durante este verano con un hombre cuya identidad es completamente desconocida. Tal y como se puede ver en las fotografías, el pasado 6 de julio el periodista fue pillado en Formentera de la mano de este misterioso acompañante.

Raúl Prieto con un hombre desconocido en Formentera. (Foto: Gtres)

Ambos aparecen muy atentos el uno con el otro en la orilla del mar. De hecho, no se esconden y llegan incluso a cogerse de la mano mientras disfrutan de un baño en las aguas cristalinas de las Islas Baleares, mostrando una gran complicidad con risas y miradas que no pasan desapercibidas.

Por otro lado, LOOK ha podido saber que, después de una jornada de playa, comieron juntos en Beso Beach, uno de los chiringuitos más conocidos de la zona y que más visitas VIP recibe a lo largo del año. Hasta el momento, Raúl Prieto no se ha pronunciado al respecto, pero lo cierto es que los gestos de cariño que protagoniza en el reportaje dejan entrever que mantiene una relación que va más allá de la amistad con este misterioso hombre. No obstante, por ahora, no hay nada confirmado por su parte, aunque sumado a la reciente noticia de su ruptura con Joaquín, todo podría apuntar a que estaría olvidando al arquitecto con un nuevo amor que le habría devuelto la ilusión en el panorama sentimental.

Así, este exclusivo reportaje confirmaría las declaraciones que ha hecho Joaquín Torres a El Español sobre su ruptura con Raúl. En un principio, el entorno cercano a la pareja comentó a LOOK que aún no se atreve a hablar de una ruptura definitiva por las constantes idas y venidas que han experimentado en los últimos años. Sin embargo, estas fotografías de Prieto de la mano de otro hombre indicarían que la decisión sería irrevocable. Sea como fuere, lo cierto es que ambos han decidido vivir su separación en un discreto segundo plano y, por ahora, no parece que tengan intención de cambiar esa postura.