Los fallos en la biografía de Juan Carlos I bajo la lupa: ¿distorsiones o errores históricos?

Juan Carlos I empieza sus memorias -Reconciliación- recordando que su padre le dijo que los reyes no escriben este tipo de libros, pero él ha decidido dar este paso porque siente que le están robando su historia. Un comienzo que ya deja claro que el padre de Felipe VI va a dar su visión personal de lo que ha ocurrido en los últimos años. Los hechos históricos no pueden alterarse, pero sí que puede hacerse una lectura diferente de cada acontecimiento según el prisma desde el que se mire.

Según algunos expertos en el libro no faltan los errores y las omisiones, de la misma manera que ofrece versiones sesgadas de algunos hechos o trata de minimizar otros, como es el caso del incidente de Botsuana, del que habla como un error, pero sin entrar en el origen y las consecuencias del problema. Una manera de relatar los hechos que obedece a una percepción personal, probablemente con la intención de mejorar la imagen de Juan Carlos I tras las polémicas de los últimos años, consciente de que se encuentra en la etapa final de su vida.

¿Error de traducción o distorsión?

Las memorias del Rey Juan Carlos en una librería. (Foto: Gtres)

Sin embargo, frente a esta postura por parte de la editorial, algunos especialistas aseguran que la obra no cuente con un control de calidad adecuado y no ha pasado por los filtros que cabría esperar en un documento de este tipo. En concreto, en la traducción del francés -idioma original del texto-, se dice que Juan Carlos I fue proclamado ante las Cortes el 22 de noviembre de 1975 -dato que es correcto-, pero se confunde el relato con lo que ocurrió días después, en la Misa del Espíritu Santo que se celebró en los Jerónimos. Los historiadores consideran que estas confusiones derivan en una distorsión de un acontecimiento que es fundamental para entender el proceso de sucesión y el contexto político de la época.

Además, el lenguaje que se utiliza a lo largo del libro no es del toco adecuado. Se habla de diputados en referencia a los asistentes a la proclamación, pero en las Cortes de la época lo que había era procuradores. Esto lleva a confusión a nivel histórico y podría tratarse de un fallo a la hora de traducir, más que un error como tal. Asimismo, el padre de Felipe VI recuerda haber sido proclamado ante un «patio de oficiales desconfiados», una frase que genera cierta tensión porque, en realidad, no había muchos militares presentes.

La respuesta de la editorial

El rey Juan Carlos durante una de sus visitas a España. (Foto: Gtres)

A pesar de que varios expertos e historiados han apuntado estos fallos, la editorial responsable de sacar a la venta en texto en España tras su publicación en Francia asegura que no tiene constancia que el libro contenga errores. Una posición blindada que mantienen desde Planeta basándose a que no se han recibido quejas formales por parte de instituciones o especialistas respecto al contenido o a otro tipo de fallos, como gramaticales o de traducción. Según la editorial, tampoco la Casa Real ha hecho ninguna puntualización. De hecho, desde Zarzuela solamente se han pronunciado sobre el controvertido vídeo en el que Juan Carlos I pedía a los jóvenes el apoyo para Felipe VI.