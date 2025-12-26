César Lucendo, sobre trabajar con Terelu Campos y Alejandra Rubio: "Terminaría en el psiquiátrico"

César Lucendo ha escrito, dirigido y protagonizado la obra Santa Lola, un proyecto con el que Terelu Campos se ha recorrido media España. Guarda muy buen recuerdo de su compañera, pero todavía no acaba de verse compartiendo escenario con Terelu y con Alejandra Rubio al mismo tiempo. La agencia Gtres le ha hecho una entrevista y, cuando le han preguntado por este tema, el actor ha contestado: «Pues acabo en un psiquiátrico. No, o sea en el buen sentido. Te quiero decir, nunca se sabe, nunca se sabe, o sea la vida da muchas vueltas, salen muchos proyectos, yo no paro de escribir proyectos al día de mañana, ¿qué puede pasar?».

Alejandra Rubio todavía no se ha estrenado como actriz, pero asegura que ha estudiado interpretación y que sueña con debutar algún día delante de las cámaras. Según contó en una entrevista, su padre quería que se dedicase a otra cosa, pero le apoyó al 100% e incluso corrió con los gastos de su formación para que pudiera cumplir su objetivo.

Terelu Campos y César Lucendo. (Foto: Gtres)

César Lucendo ha compartido tiempo con Alejandra a raíz de su obra de teatro junto a Terelu Campos, por eso está en disposición de afirmar que «para mí Alejandra es una tía estupenda, una tía con un coco maravilloso, con una honestidad alucinante y una tía muy clara». Y después, cuando le insisten en la posibilidad de hacer una colaboración conjunta, declara: «Sinceramente, con ella estoy convencido que se podría trabajar».

El lado desconocido de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio forma parte de una de las sagas más importantes de la crónica social, así que debería estar acostumbrada a la repercusión que tienen sus movimientos, sobre todo porque algunos le han servido para ocupar la portada de algunas revistas, como por ejemplo cuando vendió su embarazo a ¡Hola!. Sin embargo, siempre se muestra distante y tiene un comportamiento poco amable con los reporteros.

Alejandra Rubio en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La cuestión es que César Lucendo asegura que, detrás de todo esto, hay una persona amable. El actor ha dado la cara tanto por Alejandra como por Carlo Costanzia. «Él es un amor, un buen chaval. Este tío tiene buenas palabras para todo el mundo, pero es que conmigo lo han demostrado. Conmigo han sido cercanos, han sido buenas personas, han sido cariñosos, es que yo no puedo hablar mal de ninguno de ellos», afirma.

Terelu Campos, la estrella de la obra

César lleva mucho tiempo trabajando encima de los escenarios y estaba convencido de que Terelu Campos iba a hacer un buen papel en Santa Lola, aunque no contaba con la repercusión que se ha generado.

Terelu Campos junto al cartel de ‘Santa Lola’. (Foto: Gtres)

«Yo no estoy acostumbrado a esta exposición y todo viene por Terelu», ha empezado diciendo. Y después reconoce que está encantado con el efecto llamada que se ha generado. «Cuando se pensó en ella para hacer Santa Lola, no pensaba que iba a tener esta repercusión. Escúchame, qué maravilloso, porque eso nos ha servido para meter muchas entradas».

El artista tiene un buen concepto de la familia Campos y ha querido compartirlo porque, quizá, mucha gente desconozca que, detrás de la frialdad que a veces muestran Terelu Campos y Alejandra Rubio, se esconde una versión más cercana.