Sin photocall y muy nerviosa: así será el debut de Terelu Campos en el teatro

La cuenta atrás está a punto de finalizar. En menos de tres días, Terelu Campos debutará como actriz de teatro en Valladolid de la mano de Santa Lola, una comedia dirigida por su íntima amiga, Lara Dibildos. Como no podía ser de otra manera, la expectación que se ha generado alrededor de este nuevo proyecto profesional de la hermana de Carmen Borrego es máxima, pero hasta ahora, cómo estaba viviendo estos días previos al estreno era todo un misterio. Su hija Alejandra dejó entrever que estaría nerviosa, pero ha sido César Lucendo, autor de la obra, el que lo ha confirmado.

Según ha podido saber LOOK tras hablar con el mencionado, el equipo ha decidido no hacer ningún pase gráfico debido a que es la primera obra de Terelu Campos y está muy nerviosa. Por este mismo motivo, tampoco habrá un photocall, a pesar de que se espera que el entorno más cercano de la colaboradora de televisión, donde se encuentran numerosos rostros conocidos del país, asista. No obstante, Lucendo ha comentado que no tiene ninguna duda de que, a pesar de su inquietud, la hija de María Teresa Campos «actuará fenomenal».

Por otro lado, César Lucendo también nos ha confesado que tienen previsto realizar una función en Madrid, aunque por ahora, no se sabe una fecha en concreto. De ser así, será en ese momento cuando Alejandra Rubio pueda disfrutar en primera persona de los dotes de su madre sobre las tablas de un escenario, ya que, como ella misma dijo, si la obra viniera a la capital, asistiría encantada. Y es que cabe recordar que no ha podido ir a Valladolid porque le resultaba complicado por la temprana edad de su hijo, nacido el pasado mes de diciembre.

Esta información llega tan sólo unas horas después de colgar el cartel de sold out en la primera función, prevista para el próximo 26 de abril. Un éxito arrollador que les ha llevado a aumentar una fecha más en la ciudad de Valladolid. Así, será el próximo 11 de mayo cuando el reparto vuelva a dar vida a sus respectivos personajes en el lugar citado.

Tal y como se puede leer en su propia página web, Santa y Lola comienza su función de la siguiente manera. «Se levanta el telón y nos encontramos un lugar totalmente blanco y aséptico donde un hombre teclea en su máquina de escribir. Aparece una mujer con una resaca enorme y el rímel corrido. No sabe dónde está, está totalmente desorientada. Lo que ella no sabe es que acaba de matarse en su despedida de soltera y que está en las puertas del cielo junto a San Pedro», explican, añadiendo que se trata de «una comedia divertidísima, con un ritmo endiablado que no dejará indiferente al espectador».