Terelu Campos cuelga el cartel de ‘sold out’ cuatro días antes del estreno de su obra de teatro

Terelu Campos está a punto de debutar como actriz de teatro. Será el próximo 26 de abril cuando la hermana de Carmen Borrego protagonice su primera obra titulada Santa Lola, una comedia dirigida por su íntima amiga, Lara Dibildos, que cuenta la historia celestial de una mujer que acaba de morir en su despedida de soltera. Como no podía ser de otra manera, desde que se anunció este esperado estreno ha sido mucha la expectación que se ha generado, ya que se desconocía el éxito que iba a alcanzar. Sin embargo, si hace tan sólo unas semanas, fuentes cercanas al Teatro Zorrilla de Valladolid (enclave donde se realizará la primera función) confirmaron a LOOK que estaban consiguiendo una «excelente venta de entradas», ahora, a cuatro días del estreno, se puede decir que el elenco ha logrado colgar el cartel de sold out.

Así se lo ha confirmado el teatro mencionado a este periódico y así se puede comprobar en su propia página web. Pero no sólo eso. Y es que, debido al buen resultado que están cosechando, han decidido ampliar una fecha más en la ciudad de Castilla y León, dando una segunda oportunidad a todo aquel que no haya podido conseguir una entrada en esta primera aparición. Así, será el próximo 11 de mayo cuando el reparto vuelva a dar vida a sus respectivos papeles de la trama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANTA LOLA- OBRA DE TEATRO (@santalola_oficial)

Por ahora, Terelu Campos no se ha pronunciado sobre este éxito que promete ser arrollador ni sobre cómo está viviendo estos días previos al gran estreno. Sin embargo, quien sí lo ha hecho ha sido su hija, Alejandra Rubio, que ha señalado que es una gran oportunidad para su madre y que «supone que estará nerviosa». Por otro lado, la influencer ya ha comentado en varias ocasiones que le resultaba complicado estar al lado de su progenitora en este día tan importante por la edad de su hijo, aunque sostenía que si en algún momento actuara en Madrid, iría encantada. Algo que podría suceder si continúan cosechando esta buena venta de entradas. De hecho, además de las de Valladolid, también hay fijadas dos fechas más: una en Murcia y otra en Granada.

El trabajo de Terelu Campos antes de subirse al escenario

La última vez que Terelu Campos ha sido vista antes de su estreno ha sido en Málaga, el lugar donde ha vivido buena parte de su niñez y al que acude anualmente a pasar la Semana Santa. En esta ocasión, ha contado con la compañía de su hija, Alejandra Rubio, de su yerno, Carlo Constanzia, y de su nieto. Una estampa que podría ser la última protagonizada por la hija de María Teresa Campos antes de subirse al escenario, pero nada más lejos de la realidad. Según ha anunciado Mediaset, a lo largo de esta semana acudirá al plató de TardeAR para contestar a quienes le han criticado durante los últimos meses. Incluidos sus ex compañeros de Sálvame, quienes están a punto de comenzar una nueva etapa profesional en la cadena pública.

Terelu Campos en Málaga. (Foto: Gtres)

No obstante, por ahora, se desconoce la fecha exacta en la que acudirá al espacio televisivo mencionado, ya que el fallecimiento del Papa Francisco ha obligado a reorganizar la parrilla de varias cadenas. Incluida la de Mediaset.