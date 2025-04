Los frentes abiertos a los que Terelu Campos responderá tras meses de silencio

Cuando Mediaset decidió prescindir de Sálvame, Terelu Campos no siguió los mismos pasos que sus compañeros. Y es que, mientras que estos buscaron nuevas oportunidades laborales en otras cadenas, como Ten, la hermana de Carmen Borrego optó por regresar paulatinamente a la cadena de Fuencarral. De hecho, a día de hoy colabora en ¡De Viernes! y se espera que este verano presente un espacio televisivo. Durante este tiempo de readaptación, varios de sus antiguos compañeros han criticado su nueva vida de muchas maneras, algo a lo que Terelu siempre ha preferido responder con un eterno silencio. Hasta ahora, que parece que todo está a punto de cambiar.

Era este martes, 22 de abril, cuando RTVE había anunciado que estrenaba La familia de la tele, un nuevo programa que supone el fichaje de parte del elenco de Sálvame por la programación nacional. Sin embargo, con el fallecimiento del Papa Francisco, la cadena pública ha hecho una reorganización de parrilla en la que, por ahora, ha quedado en el aire este esperado estreno. De manera paralela, TardeAR había confirmado que esta misma semana contaría con la presencia de Terelu Campos en plató, dispuesta a responder a quienes la han criticado durante estos últimos meses. No obstante, debido a la muerte del pontífice, estas esperadas declaraciones también tendrán que esperar. Aún así, lo cierto es que es un hecho que, tarde o temprano, la hija de María Teresa Campos romperá su silencio y hablará como nunca sobre todo lo que han dicho sus ex compañeros de ella a lo largo de los últimos meses.

Ya en el primer programa de Ni que fuéramos, en mayo de 2024, Kiko Matamoros, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano y Víctor Sandoval se mostraron muy decepcionados con el clan Campos tras no haber recibido ningún mensaje por su parte deseándoles suerte en su nueva andadura profesional. Pero esto no ha sido todo. Sus exclusivas, su participación en Supervivientes o su nueva faceta como abuela han sido objeto de críticas para todos los mencionados.

Sobre las declaraciones que ofreció a la revista Lecturas, en las que señalaba que «hacía malabares para sobrevivir», Belén Esteban lanzó un escrito en sus redes que, aunque no tenía un remitente claro, todo hacía presagiar que era una respuesta directa hacia la entrevista de su ex compañera en el medio citado. «No me gusta nada la gente que va por la vida diciendo el dinero que tienen y dándosela de no sé qué… Hay un refrán que dice: dime qué presumes y te diré de qué careces (que sabréis…)», escribía en su perfil oficial de Instagram. Además, en estos meses, la de Paracuellos también reveló que había bloqueado a Carmen y Terelu de WhatsApp por una serie de actitudes que tuvieron con ella y que consideró una clara decepción.

En cuanto al trato que supuestamente tuvo Terelu Campos con varios trabajadores de Telemadrid, Lydia Lozano se pronunció y confesó que ella misma había presenciado estas escenas. «Una azafata se fue llorando por culpa de Terelu. Eso lo he visto yo con mis propios ojos […] A lo mejor ese es el verdadero problema, que no sea así con todo el mundo, sino solo con quien ella considera que está por debajo», contó en Mañaneros.

Por su parte, María Patiño tampoco se ha quedado en silencio. Y después de conocerse el abandono de Terelu de Supervivientes, la periodista también fue contundente con ella: «A Terelu le han dado la medalla boy scout, por sus 18 días en Supervivientes […] Ahora viene un periplo maravilloso para Terelu y para su cuenta corriente», sentenciaba. A su vez, Kiko Matamoros también ha sido muy crítico con la madre de Alejandra Rubio, siendo el responsable de señalar que recibió un trato de favor durante su concurso.

Todo esto no es más que un breve resumen de lo que el elenco de Sálvame ha dicho sobre Terelu Campos en los últimos meses. Críticas, comentarios directos y más de una pulla pública han ido formando un enfrentamiento del que, hasta ahora, sólo se conocía una versión. Pero, ¿qué tendrá que decir la hija de María Teresa Campos al respecto? ¿Romperá definitivamente su silencio para poner las cosas en su sitio? En unos días saldremos de dudas, aunque lo que está claro es que su versión no dejará indiferente a nadie.