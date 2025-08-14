Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio y habla claro sobre su vínculo familiar

En los últimos días, Carmen Borrego y Alejandra Rubio han protagonizado un cruce de declaraciones que ha llamado la atención de medios y seguidores, generando cierta preocupación sobre la posible tensión dentro de la familia Campos. Durante varias jornadas, ambas se han contestado indirectamente en distintos programas, dando lugar a especulaciones sobre un distanciamiento que, según Borrego, no refleja la realidad de su relación. Este jueves, sin embargo, la hermana de Terelu Campos ha aprovechado su intervención en Vamos a ver para poner punto y final a los rumores y mostrar una postura conciliadora y cercana hacia su sobrina.

Alejandra Rubio había mostrado recientemente cierta molestia por algunas interpretaciones de sus declaraciones, lo que ha llevado a Borrego a intentar aclarar lo sucedido. «Hay veces que no somos conscientes de las cosas que decimos. Dejamos un flequito suelto y se abre una gran brecha», señala Carmen, subrayando que muchas veces los malentendidos surgen por la forma en que se expresan ciertas opiniones, más que por la intención real detrás de ellas. En este sentido, la colaboradora enfatiza: «Si la familia no nos blindamos, no pretendamos que lo hagan los demás», un mensaje que refleja la importancia de proteger los vínculos internos frente a la opinión pública y los comentarios mediáticos.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Borrego también destaca que su principal preocupación no es lo que dice Alejandra, sino cómo lo dice. Según sus palabras, la sobrina «no tiene nada en contra mía ni de mi hijo, pero muchas veces lo dice de una manera que parece que ha dicho una cosa grandísima y a lo mejor no tiene la menor importancia». Esta aclaración pone en evidencia que los malentendidos entre ambas han sido más bien producto de interpretaciones y del peso mediático de sus palabras, que de conflictos reales dentro de la familia.

Por su parte, Alejandra Rubio también ha respondido a Carmen, asegurando que «en nuestra familia nadie les ha hecho de menos en ningún momento». Esta declaración refuerza la idea de que, pese a los titulares y rumores, el respeto y el afecto entre las generaciones de la familia Campos sigue vigente. Carmen, a su vez, ha mencionado que sus hijos mantienen un cariño especial hacia Alejandra, viéndola como la prima pequeña a la que han cuidado y querido desde siempre, aunque los caminos que la vida les ha llevado han hecho que la relación sea menos cercana de lo que era en otros tiempos.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Además de aclarar la situación familiar, Carmen Borrego también ha aprovechado su intervención para anunciar sus próximas vacaciones. Entre risas, ha pedido a los colaboradores que «dejen de sacarme en bañador», haciendo alusión a las fotos que habían circulado recientemente en revistas. Cuando le han sugerido que quizá es momento de mostrarse en bikini, Borrego ha respondido con humor: «Yo el bikini solo me lo pongo en la piscina de mi casa», mostrando una faceta más relajada y cercana de su personalidad. Recientemente, cabe recordar, la colaboradora ha sido captada por las cámaras disfrutando de una jornada de playa en compañía de su hijo, José María Almoguera, y de su pareja María, conocida como la Jerezana. Las imágenes la muestran en un ambiente distendido, riendo y conversando mientras compartía un día de sol y mar con dos de las personas más importantes para ella.