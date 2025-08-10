El motivo por el que Terelu Campos ha roto a llorar en ‘Fiesta’: "Es emocionante y muy duro"

Terelu Campos ha recuperado su faceta de presentadora. Mientras Emma García disfruta de unas merecidas vacaciones estivales, la hija de María Teresa Campos ha tomado las riendas de un espacio que forma parte de Fiesta. El proyecto se llama Aires de Fiesta y tiene como objetivo resucitar el espíritu de ¡Qué tiempo tan feliz!, el último programa importante que presentó la matriarca de las Campos. Pero, ¿qué ha pasado para que Terelu se rompa en pleno directo?

La comunicadora le ha dedicado su sección a Rocío Dúrcal y en un momento determinado ha dado paso a Mercedes Durán y Guillermo Martín, los cantantes que han versionado los temas de la protagonista de la sección. Estos artistas han entonado un sencillo llamado Amor eterno que era el preferido de María Teresa Campos, de hecho sonó en su funeral, un acontecimiento fechado el 25 de septiembre de 2023.

Terelu Campos llorando en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Terelu Campos no ha podido contener la emoción y, con la voz entrecortada, ha explicado: «Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que hasta fue la que elegimos para su funeral. Es muy emocionante y muy duro para mí escucharla». Mercedes Durán no se lo ha pensado dos veces y se ha acercado a ella para consolarla, pues todos se han dado cuenta de que era una situación delicada.

A María Teresa Campos le encantaba la música, por eso disfrutó tanto durante la emisión de ¡Qué tiempo tan feliz!, espacio que fue cancelado para dar paso a Viva la Vida, un proyecto inicialmente presentado por Toñi Moreno. Como decimos, la veterana periodista tenía predilección por Amor eterno, canción creada por Juan Gabriel y entonada durante años por la mítica Rocío Dúrcal. Teniendo en cuenta todo esto, es normal que Terelu haya frenado su sección en directo para explicar la razón que había detrás de su estado de ánimo.

Las declaraciones de Terelu Campos

Terelu Campos tiene tan presente a su madre que, cuando retomó su labor de presentadora, se vistió de rojo y desveló que se había decantado por ese color porque era el que elegía su madre cada vez que estrenaba un programa. Cada vez que puede le rinde un pequeño homenaje y quizá esa sea la razón por la que haya cambiado su actitud con la prensa.

Terelu Campos llorando en el plató de ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Terelu lleva mucho tiempo dedicándose a la crónica social, pero en los últimos meses parecía haber perdido la simpatía que le caracterizaba. Intentaba huir de los reporteros y respondía de una forma que extrañó a más de uno, sobre todo porque María Teresa Campos siempre disfrutó de una relación excelente con los medios. Por suerte, la situación ha dado un giro de 180 grados y la hermana de Carmen Borrego ha recuperado su naturalidad.

Después de llorar en el plató de Fiesta, Terelu dio unas declaraciones ante los micrófonos de la agencia Gtres y aseguró que estaba bien, simplemente se había emocionado. «Sí, sí, gracias», respondió cuando le preguntaron si ya estaba recuperada.

También aprovechó para hablar de otro asunto: las fotos que le ha hecho Carmen Borrego en la playa. Esta última ha ejercido de paparazzi y ha llevado a Telecinco unas imágenes de su hermana en bañador. Terelu no quiere tener problemas y ha asegurado que no se lo ha tomado mal. Sabe que es un juego y dice: «Me parece bien, todo me parece bien». Después, ha cerrado la ventanilla y se ha marchado de las instalaciones de Telecinco.