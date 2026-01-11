Álvaro Morata y Alice Campello, cuando segundas partes no fueron buenas

La de Álvaro Morata y Alice Campello parecía una de esas historias con final feliz. Tras celebrar una espectacular boda en 2017 en la isla de Giudecca, y con cuatro hijos en común, el futbolista y la influencer presumían de un amor de película. De ahí, que la sorpresa fuese mayúscula cuando la pareja anunció su ruptura en agosto del año pasado. Un distanciamiento que duró poco, puesto que pocos meses después demostraban que lo suyo es capaz de hacer frente a cualquier obstáculo. Así, en enero de 2025 los dos anunciaban que habían decidido darse una segunda oportunidad y apostar por su familia.

Alice Campello y Álvaro Morata. (Foto: Gtres)

Tal y como fuimos descubriendo, parece que el principal motivo de esa ruptura se debió a un desgaste mutuo, junto con serios problemas de salud mental (depresión y estrés) que les pasaba factura de la peor manera, dando paso a numerosos malentendidos e incomprensiones. La propia Alice explicaba que el principal punto de inflexión llegaba cuando ambos reconocieron que no estaban bien individualmente y que la comunicación estaba fallando. De esa forma, la italiana dejaba muy claro que su separación fue por motivos personales y falta de gestión emocional, no por terceros o infidelidades, tal y como se especulaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

El motivo por el que Álvaro Morata y Alice Campello rompieron por primera vez

«Lo que nos pasó fue un tema de estar bien con nosotros mismos. Yo no estaba bien. Yo venía del embarazo de Bella, que cuando di a luz lo pasé muy mal y llevaba muchos meses muy mal y no me había recuperado ni física ni mentalmente», explicaba en la revista ¡Hola! «No supimos salir. Cuando uno está bien y el otro mal en la pareja, el que está bien te puede ayudar a salir de ello, pero si los dos estáis mal, es muy difícil», señalaba respecto a los principales motivos que les llevaron a romper aquella primera vez.

Alice Campello y Álvaro Morata besándose durante un partido. (Foto: Gtres)

Un tiempo que les habría servido para «madurar», pero también «para valorarnos todavía más el uno al otro». Una época que Alice define como «la más dura de su vida». «Cuando tú te separas, echas de menos todo de esa persona. Y ese echar de menos, al final, te hace valorar muchísimo lo que tienes», resaltaba sobre el aprendizaje que ha obtenido y que les llevaba a hacer un «análisis muy profundo». Así, los dos pudieron recuperar poco a poco lo que tenían. «Yo realmente sabía que, cuando el amor es grande, al final las cosas se solucionan, pero sí que es verdad que hemos tenido momentos muy oscuros», reconocía en la revista.

Sus extraños movimientos en redes sociales

Lamentablemente, parece que el amor no habría sido suficiente esta segunda vez, ya que recientemente los rumores sobre una nueva crisis en su matrimonio han vuelto a asolarles con fuerza. Todo comenzaba con unos extraños movimientos en redes sociales, -Morata había cambiado la descripción en la que ponía «marido de Alice» y en el caso de la italiana, ella decidió modificar los apellidos que aparecen en su perfil-, lo que hacía saltar todas las alarmas.

Alice Campello y Álvaro Morata posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Poco después, Javi de Hoyos confirmaba que la crisis era real. «Me consta que se quieren mucho, igual que la última vez que rompieron», explicaba a sus seguidores. «Dentro de esta situación de reconciliación ahora mismo están pasando una crisis que no sabemos si saldrán adelante o no», detallaba. Mientras que, por su parte, la revista Semana apunta a que Alice y Morata ya hacen vida por separado. «Llevan vidas separadas, cumplen con sus respectivos trabajos, salen de compras y recogen a los niños en la escuela, pero cada uno va por su lado», informan en el medio. Así, ahora todos nos preguntamos: ¿Esta segunda oportunidad no habrá sido suficiente para salvar su matrimonio?