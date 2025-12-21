Un nuevo mensaje de Alice Campello en redes ha hecho saltar todas las alarmas

Alice Campello ha colgado una nueva publicación en las redes sociales que ha hecho saltar todas las alarmas y ha vuelto a poner en el foco mediático la supuesta crisis que estaría enfrentando con Álvaro Morata. Este mismo domingo, la joven ha compartido con sus más de tres millones y medio de seguidores un carrusel de fotografías en las que aparece en un paradisiaco enclave costero disfrutando con sus cuatro descendientes.

En la primera de ellas aparece posando y luciendo su envidiable figura con un bikini negro y un gran sombrero de paja para protegerse del sol. En la segunda, chapotea con los menores y en la tercera, juega con uno de ellos. Pero las imágenes no son la cuestión trascendental de este post. En el pie de foto, la modelo ha escrito una corta pero significativa frase que no ha pasado inadvertida para sus fans. «Con mis cuatro amores», ha apuntado sin hacer referencia alguna a Álvaro Morata, que continúa siendo su esposo y padre de los niños.

Alice Campello en la playa. (Foto: Gtres)

Unas fotografías que no han tardado en inundarse de comentarios, eso sí, ninguno del deportista que, aparentemente, vive ajeno a los planes de su familia. Daphne Cañizares, la esposa de Dani Carvajal —quien fuera compañero de Morata en el Real Madrid—, le ha enviado numerosos emojis de caras con corazones en los ojos. Por otro lado, la ex estilista y empresaria Ana Antic le ha enviado un corazón rojo. «Supermamá», «Eres la más hermosa», «Bombón», «Guapa», «Espero que lo estéis pasando bien», «Pareces feliz», «Los niños son un pedazo del corazón» o «Es hora de un nuevo capítulo» han sido otros mensajes que han aportado internautas anónimos que tratan con sus buenos deseos y piropos de devolver el ánimo a la joven.

Alice Campello y Álvaro Morata. (Foto: Instagram)

La relación de Alice y Álvaro, en la cuerda floja

El matrimonio formado por Alice Campello y Álvaro Morata no atraviesa su mejor momento. La pareja, que ha sufrido alguna que otra crisis que ha hecho tambalear los cimientos de su relación, vuelve a estar en el punto de mira por un nuevo cisma. Los rumores llevan meses sucediéndose y se desencadenaron debido a que Alice borró el nombre de Álvaro de su biografía de Instagram y el delantero hizo lo propio con el de la italiana. Es por eso que, ahora mismo, en sus cartas de presentación del universo 2.0, ya no queda ni rastro de su vínculo sentimental.

Alice Campello y Álvaro Morata en la 15º edición de los Premios Vanitatis. (Foto: Gtres)

Es habitual en perfiles como el de los protagonistas de estas líneas utilizar las redes sociales para narrar sus vidas. Además, la heredera de una de las grandes fortunas de Italia relacionadas con el motor es influencer; por lo tanto, Instagram es una de sus principales herramientas de trabajo. A su uso con fines profesionales, se le suma su ánimo personal de compartir algunos instantes que forman parte de su tiempo de ocio y de la intimidad de su familia. Un material que no hace más que dejar pistas sobre la realidad del distanciamiento que están viviendo, puesto que en ninguno de los últimos compromisos de Campello ha estado Morata, que la acompañó por última vez a principios de noviembre al aniversario de la alianza de su marca de cosméticos con Sephora y parece haberse esfumado de su vida.