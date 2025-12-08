Era cuestión de tiempo que Alice Campello acabara comentando algún detalle de su incierto presente con Álvaro Morata, en medio de nuevos rumores de ruptura sentimental. Ese momento ha llegado y ha sido con motivo de la presencia de la influencer y empresaria italiana en la boda de su amiga Isabel Peña, celebrada en Oviedo. Campello acudía al evento sin la compañía de Morata y mientras todos se hacían eco de la emoción (al borde de las lágrimas) de Alice al hablar de la amistad con Peña, un comentario sobre la soledad de la esposa del jugador ha hecho estallar a la propia protagonista. De este modo, bajo la publicación en la que Alice mostraba diferentes estampas y vídeos del enlace, compartiendo momentos de complicidad con los recién casados y sus amigas, una internauta escribía de manera espontánea: «Y como diría Nuria Marín: Morata not found», aludiendo a la ausencia del esposo de Alice en medio del vendaval mediático por su presunta segunda crisis de pareja.

La sorprendente reacción de Alice

En esta ocasión, Campello no ha querido quedarse callada y ha contestado sin miramientos a la usuaria, con un tono al que no tiene acostumbrados a sus seguidores de las redes sociales: «Independientemente de todo… antes de escribir este comentario inútil controla si había partido ayer y oye… partido found», escribía tajante la modelo. Tras esta primera aclaración, la italiana continuaba recalcando: «Que estemos bien o estemos mal, Morata hubiera sido not found en todo caso». Todo ello aderezado con emojis de risas y guiños para intentar de quitar hierro al asunto.

Álvaro Morata también se ha pronunciado sobre su crisis. (Foto: Gtres)

La reacción de Alice Campello no ha dejado indiferente a nadie y han sido muchos los fans de la influencer los que han querido mostrarle apoyo con comentarios aplaudiendo la categórica contestación de la empresaria a la apreciación de la usuaria que ha echado más leña al fuego de una supuesta nueva crisis sobre la que se están conociendo datos a cuentagotas.

¿Qué está pasando entre ellos?

Es un hecho, Álvaro no ha acompañado a Alice a este último evento privado y, según ha aclarado Alice, no ha acudido debido a su agenda profesional estén «bien o mal». A falta de un comunicado oficial que aclare cuál es en realidad la situación entre ambos, lo cierto es que sí que ha habido una primera reacción de Morata al respecto. El jugador ha vuelto a contestar Javier de Hoyos, como ya lo hiciera en su anterior separación confirmando que él y Alice no se encuentran en su mejor momento. Sin embargo, y alejándose de las voces que hablan de una tercera en discordia entre ambos, el deportista lo ha querido dejar todo muy claro. Asegura que Alice sigue siendo el amor de su vida, que no se está apoyando en nadie y que no hay ninguna chica que esté cerca de él en este momento. De esta manera, Álvaro ha desmentido que exista una ruptura entre ambos y la pareja sigue compartiendo sin fisuras el gran objetivo de su vida en común: «su familia».

Hace justo un año anunciaron su reconciliación. (Foto: Gtres)

Segundas partes…

El momento delicado por el que atraviesan Álvaro Morata y Alice Campello ha llegado un año y medio después de la primera crisis de la pareja, que culminó con un comunicado conjunto anunciando su separación: «Hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo», escribían después de semanas de rumores. «Han sido años maravillosos y fruto de ellos nuestros cuatro hijos, que sin duda son lo mejor que hemos hecho jamás». Medio año después de su ruptura, y de la misma manera que daban cuenta de su final, la pareja contaba a sus seguidores que sus caminos volvían a unirse. A espera de que lo suyo vuelva a reconducirse queda por verse, por tanto, si se cumple ese refrán que asegura que segundas partes nunca fueron buenas.