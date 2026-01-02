Álvaro Morata ha recurrido a la Inteligencia Artificial para el comunicado en el que ha hecho un balance sobre su 2025. Unas líneas que han llamado mucho la atención debido a los rumores de crisis con Alice Campello, con la que hace justo un año se daba una segunda oportunidad en su matrimonio -y que también ha publicado una carta abierta sobre su situación personal-. Sin embargo, más allá de sus palabras, ha sorprendido el texto del futbolista, que ha usado la IA para lanzar un mensaje a sus seguidores.

La prueba que demuestra que usó IA

Aunque en su muro de Instagram solo consta una publicación -la última de ellas- en la que aparece bailando con los ojos cerrados y con largo texto, lo cierto es que no fue la primera que hizo, tal y como ha podido comprobar LOOK.

Los dos comunicados de Morata que demuestran que usó IA. (Fotos: Redes Sociales)

«Se termina otro año y no puedo evitar parar un momento para dar gracias. Gracias por la salud y por la felicidad que tenemos, y sobre todo por la de los niños, que son el verdadero motor de todo. En lo personal y en lo laboral ha sido un año duro, de esos que te sacuden por dentro y te obligan a mirarte de frente. Un año en el que he aprendido a dejar de cargar con juicios ajenos, a entender que la opinión de quien no me conoce no define quién soy. He aprendido a quererme más, a pensar en mí sin sentir culpa y a vivir con más verdad. He entendido que no necesito demostrarle nada a nadie. Quienes caminan conmigo y me conocen de verdad, lo saben. Gracias de corazón a los que habéis estado cerca, sosteniéndome incluso en silencio. Os llevo conmigo siempre. Que el 2026 nos regale salud, paz y un poco más de calma.

Os quiero mucho», reza el comunicado.

Sin embargo, tal y como muestra la imagen, anteriormente hizo la misma, con el mismo vídeo y el mismo texto pero en el que, al final, aparece: «Si quieres, puedo hacerlo aún más corto, más directo». Una prueba que da cuenta que recurrió a la IA para este comunicado tan contundente en el que en ningún momento se refiere a la madre de sus hijos.

El comunicado de Alice

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ALICE CAMPELLO (@alicecampello)

Por su parte, la reflexión de Alice Campello también ha sido muy directa y, aunque no ha hecho alusión a una crisis sentimental con Morata, sí que ha hablado abiertamente sobre «las experiencias difíciles» que ha atravesado, así como de «momentos que le han puesto a prueba»: «Este año ha estado lleno de hermosos momentos y otros que me pusieron a prueba. Hoy, más que nunca, estoy convencida de que incluso las experiencias difíciles son necesarias para convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Que enfrentes cada situación que la vida te ponga con amor, positivismo y esperanza, para que todo lo que suceda te haga, cada día, una mejor persona». Un texto acompañado de unas imágenes en Dubái en las que aparece en solitario y sin el padre de sus hijos.