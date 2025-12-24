El gesto de Alice Campello con su anillo de casada que aclara su situación con Morata

Todos los ojos están puestos en Alice Campello y Álvaro Morata, quienes parece que pasarán estas Navidades por separado. Así lo dejan entrever los últimos movimientos de la pareja tanto fuera como dentro de las redes sociales. Y es que en medio de las especulaciones que han surgido al respecto, hemos podido observar que la italiana se ha quitado el anillo de casada, además de compartir la reciente escapada que ha hecho a la playa junto a sus cuatro hijos: los gemelos Alessandro y Leonardo, de seis años; Edoardo, de cuatro; y la pequeña de la casa, Bella, de tan solo dos. Sin embargo, en las tiernas instantáneas familiares no hay ni rastro de Morata. «Con i miei 4» -Con mis cuatro- escribe junto al álbum donde se les ve disfrutando del buen tiempo. ¿Confirma de ese modo la ruptura definitiva?

Alice Campello y Álvaro Morata dándose un beso. (Foto: Gtres)

Cuando decidieron separar sus caminos en agosto del año pasado, Campello y Morata estaban atravesando una situación muy delicada. Ella, sin haberse recuperado todavía del traumático parto de su cuarta hija, mientras que él tuvo que lidiar con una gran cantidad de ataques y críticas en el terreno de juego. «Estábamos medicados ambos y, cuando tomas pastillas, hay veces que no gestionas bien las cosas… Nos afectó esta medicación y no estábamos bien personalmente con nosotros mismos», explicaba la modelo. Sin embargo, meses después decidieron darle una segunda oportunidad a su historia de amor. Aunque, lamentablemente, parece que esta vez tampoco han terminado de resolver sus problemas.

Alice Campello y Álvaro Morata paseando sonrientes. (Foto: Gtres)

Los gestos que evidencian una ruptura definitiva entre Alice y Morata

De hecho, el matrimonio estaría haciendo vidas por separado, tal y como indica la revista Semana. Los rumores en torno a una nueva crisis surgían con fuerza debido a ciertos movimientos que tanto la italiana como el futbolista habían hecho en redes sociales; -Morata ha cambiado la descripción en la que ponía «marido de Alice» y en el caso de la influencer, ella decidió modificar los apellidos que aparecen en su perfil-.

Poco después, el periodista Javi de Hoyos confirmaba la información. «Me consta que se quieren mucho, igual que la última vez que rompieron y les contaba que se querían mucho y que no había terceras personas, aquí está pasando lo mismo», explicaba a sus seguidores. «Dentro de esta situación de reconciliación ahora mismo están pasando una crisis que no sabemos si saldrán adelante o no».

Alice Campello y Álvaro Morata en un evento. (Foto: Gtres)

Pues bien, según los últimos movimientos que vemos en redes sociales, todo parece indicar que la ruptura sería ya definitiva. Aunque, eso sí, querrían esperar hasta después de las Navidades para comunicárselo a los pequeños y así tener «una despedida en familia», tal y como apuntan desde su entorno más cercano. De momento, ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, y procurarían ser bastante cautos de cara a sus compromisos profesionales y también por el bien de los niños.