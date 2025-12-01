Los movimientos de Álvaro Morata y Alice Campello que han desatado rumores de ruptura

La relación sentimental de Alice Campello y Álvaro Morata no ha sido siempre tan idílica como nos han hecho creer en las redes sociales. Hace algo más de un año, el matrimonio decidía poner punto y final a su vínculo, motivados por los malos momentos anímicos que ambos atravesaban. Un cese de la convivencia que retomaron meses después dándose una nueva oportunidad. No obstante, unos cambios recientes en sus perfiles de Instagram han hecho que los rumores de crisis vuelvan a despertarse. Álvaro Morata ha borrado de su biografía a su mujer y madre de sus cuatro hijos. Alice no se ha quedado atrás y ha hecho lo propio borrando rastro alguno del futbolista en su carta de presentación en redes. Un movimiento anómalo e inesperado que no ha hecho más que preocupar a todos sus seguidores.

Nada hacía presagiar lo ocurrido si tenemos en cuenta que hace escasas tres semanas, ambos posaron juntos en redes. La influencer presentó los nuevos lanzamientos de su línea de cosméticos en colaboración con Sephora Italia y contó con el apoyo incondicional del delantero. Juntos, abrazados y con todos sus vástagos, el matrimonio irradiaba felicidad. Un sentimiento que parece haberse diluido con el paso del tiempo.

Alice y Álvaro en la fiesta de Masqmai & Sephora. (Foto: Instagram)

Supuesta crisis en el matrimonio

Ha sido el periodista y presentador de televisión Javier de Hoyos quien ha asegurado que, a pesar del amor que se profesan y las ganas que tienen de salvar su familia, no están atravesando su mejor momento. Unas informaciones que ha recibido de fuentes muy cercanas a la pareja y que le han asegurado que la crisis existe. Cabe destacar que, a pesar del movimiento referido en redes, no han borrado las fotografías juntos ni se han dejado de seguir. Detalles que presagian que el cisma podría no ser tan profundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álvaro Morata (@alvaromorata)

Si nos adentramos en el perfil del deportista, el último post en el que aparece con su mujer se remonta a hace 9 semanas. Fue entonces cuando decidieron tomarse un descanso para disfrutar de tiempo de calidad en pareja. Para ello se trasladaron hasta un destino paradisiaco que no ha trascendido, pero que, a juzgar por las imágenes, ha sido un absoluto revulsivo para ellos. «Unos días para nosotros», escribía el jugador. «Te amo», afirmaba.

La última ruptura

El mes de agosto de 2024 marcó un antes y un después en la pareja. Motivados por el mal momento que atravesaban tanto Álvaro como Alice, decidieron tomar distancias finalizando su unión. Fue después, en enero de este año, cuando anunciaron a bombo y platillo su reconciliación en redes sociales puesto que estas plataformas han sido siempre el medio a través del cual han compartido sus decisiones más importantes y trascendentales. Transcurrido un tiempo, fue la italiana la que confesó los verdaderos motivos de la drástica decisión.

Alice Campello y Álvaro Morata en los Premios Vanitatis. (Foto: Gtres)

Tal y como ella misma ha revelado, fue una determinación impulsiva que desencadenó la medicación que ambos ingerían para tratar sus problemas de salud. A esto se le sumó continuas incomprensiones y desavenencias mal gestionadas. Eso sí, siempre aclararon que no hubo mentiras ni terceras personas. Si lograrán reconstruir lo que aparentemente ha vuelto a romperse, solo el tiempo lo dirá y solo ellos podrán comunicarlo. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.