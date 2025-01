Alice Campello siembra nuevas dudas sobre el tipo de relación que mantiene con Álvaro Morata

A finales de 2024, Álvaro Morata y Alice Campello protagonizaron una de las noticias más sorprendentes del año: su separación. Emitieron un comunicado confirmando los rumores y enseguida comenzó una tormenta que ha confundido a muchos, pero ¿qué tipo de relación mantienen en la actualidad? La modelo ha sembrado nuevas dudas al publicar unas imágenes que han encendido todas las alarmas.

A pesar de que intentaron llevar la ruptura con discreción, los entornos de ambas partes comenzaron a filtrar información y ciertos datos salieron a la luz. Acusaron a Alice Campello de tener una actitud controladora y de no aceptar a la familia de su marido. Poco a poco se fue generando un clima de tensión que terminó con la ex pareja bloqueándose en Whatsapp, el famoso servicio de mensajería.

Imagen publicada por Alice Campello. (Foto: Instagram)

Sin embargo, Alice Campello ha dado un giro a la historia al mostrar que ha puesto unas fotos suyas junto a Álvaro Morata en una de las estancias de su residencia actual. Ha llegado a un acuerdo con una empresa que ha diseñado una habitación de juegos para los pequeños de la casa y ha mostrado el resultado en Instagram. Lo sorprendente es que en esta sala hay unas fotos de Morata y Alice dándose un beso, como si fueran dos enamorados más.

«Quiero ser hija tuya por unos instantes» o «Está muy bien pensada» son algunos de los comentarios que le ha dejado su legión de seguidores. Lo cierto es que el resultado es perfecto, pero llama todavía más la atención que la influencer haya elegido unas fotos besando a Morata para decorar esta nueva estancia.

Imagen publicada por Alice Campello. (Foto: Instagram)

Sin entrar en la nueva polémica, Campello se ha limitado a decir: «El espacio que @piccolomondo.es y yo hemos realizado para los niños. Quería agradeceros muchísimo vuestro increíble trabajo».

El año más difícil de Alice Campello

Alice Campello no lo ha pasado bien. En la prensa italiana, su lugar de origen, se ha especulado mucho con la posible reconciliación, pero el entorno de Álvaro Morata asegura que es imposible. Fuentes cercanas defienden que el futbolista tiene las ideas claras, ha asumido que lo suyo con Alice no va a ningún lado y jamás ha pensado en dar marcha atrás. También sostienen que la modelo sí estaría dispuesta a volver a internarlo, quizá por eso considera que 2024 ha sido año complicado.

Alice Campello en la premier de ‘Comandante’ en Venecia. (Foto: Gtres)

«Este año sin duda ha sido uno de los más difíciles de mi vida, pero a la vez ha sido el que más me ha enseñado: sobre la vida, sobre las amistades, sobre el amor y sobre el trabajo», escribió Campello antes de empezar 2025.

En declaraciones anteriores dejó la puerta abierta a una segunda oportunidad. La crónica social y sus seguidores de Intagram quiere que vuelva con Morata. Cuando le preguntaron sobre el tema, contestó: «No sé ni lo que voy a comer mañana ni lo que voy a hacer mañana, la vida cambia y te sorprende cada día. Es posible cualquier tipo de cosa, no me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar».

La cuestión es que parecían estar muy lejos el uno del otro. Cada uno está haciendo su vida, de hecho ella viajó a Dubái y se instaló en un hotel de lujo para alejarse de los problemas. No obstante, el su último movimiento ha desatado nuevas dudas y ahora son muchos los que están esperando para ver el desenlace de esta historia.