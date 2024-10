La discreta nueva vida de Alice Campello en Milán tras su ruptura con Álvaro Morata

La nueva vida de Alice Campello acaba de comenzar. Tras anunciarse el fin de su matrimonio con Álvaro Morata, la modelo ha decidido mudarse a Milán para estar más cerca de su familia y de su ex pareja, quien también se ha trasladado al país vecino tras ser fichado por el AC Milan. Cabe recordar que tienen cuatro hijos en común, y la influencer ha dejado claro en todo momento que uno de sus objetivos después de su ruptura es no separar en exceso a los pequeños de su padre. Y así lo ha hecho. Su prioridad es el bienestar de sus hijos, y estar en Milán facilita la organización familiar y permite que los niños puedan compartir tiempo de calidad tanto con su padre y su madre.

Fue el pasado fin de semana cuando la influencer sorprendió a sus seguidores de Instagram con unas imágenes en las que aparecía junto a sus cuatro hijos volando en un avión privado hacia Milán. «Nuevos comienzos», escribía.

Más allá de este carrusel de fotografías, lo cierto es que Alice Campello está disfrutando de esta nueva etapa desde la más absoluta discreción. Es por ello por lo que no han trascendido mayores detalles acerca de la casa en la que se han asentado o sobre sus primeros planes en suelo italiano. Lo poco que se conoce es que, rodeada de sus padres y su hermano, acudió a un evento relacionado con el sector de automoción. Cuando terminó, la italiana publicó una historia de Instagram de su vuelta a casa con una canción que no pasó desapercibida para nadie por su significado: «Ahora que la lluvia se ha ido, puedo ver claramente. Puedo ver todos los obstáculos que hay en mi camino. Atrás quedaron las nubes oscuras que me cegaron y va a ser un día de sol radiante», dice la letra del tema.

Alice Campello en la premier de ‘Comandante’ en Venecia. (Foto: Gtres)

Además de tener una agenda repleta de compromisos profesionales, rodeados de amigos y familiares, lo cierto es que Alice también ha celebrado el cumpleaños de Edoardo, su tercer hijo, durante sus primeros días en su país natal. Su madre, María Campello, ha querido dedicar al pequeño unas emotivas palabras en las redes: «Mi dulce amor. ¡Estás creciendo tan rápido, que si pudiera detendría el tiempo! Siempre estaré a tu lado con todo mi amor. Feliz cumpleaños, pequeño sol», escribía.

Sea como fuere, lo que está claro es que esta mudanza marca el inicio de un capítulo diferente, en el que Alice Campello busca equilibrio y estabilidad, enfocada en su carrera y, sobre todo, en el bienestar de su familia después de la ruptura que ha protagonizado, hace tan solo unos meses, con Álvaro Morata, el hombre con el que mantuvo una relación de casi ocho años.