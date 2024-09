Alice Campello y Álvaro Morata ya no son pareja. Primero comenzaron a circular ciertos rumores de ruptura entre ellos y después llegó la confirmación a golpe de comunicado. Una inesperada noticia que provocó una vorágine de reacciones en el papel couché.

Semanas después de que se hiciera realidad la separación se ha producido un inesperado movimiento por parte de la empresaria. Un gesto que no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

El movimiento de Alice Campello

Tras especularse sobre un acercamiento de la ex pareja, todo apunta a que retomar su historia de amor no es una opción. De hecho, Alice Campello ya ha dado un paso al frente para dejar atrás su pasado sentimental con el futbolista.

Alice Campello en su oficina. (Foto: Redes sociales)

La italiana ha publicado en su perfil de Instagram un post compuesto por un carrusel de fotografías. En una de ellas se puede observar cómo coloca una nueva imagen en la que aparece ella en un hueco en el que antes había una portada de la revista Grazia protagonizada con el deportista. «La foto estaba en la publicación, pero la ha borrado», ha indicado la cuenta de Salseología.

Storie de ‘Salseología’. (Foto: Redes sociales)

El comunicado de la ruptura

Horas antes de la misiva emitida por Morata, comenzaron a circular una serie de habladurías acerca de una crisis en la pareja. Poco después, el escrito del deportista despejó cualquier duda al respecto. «Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo», comenzó diciendo el mensaje. «Han sido años maravillosos y fruto de ellos han nacido nuestros cuatro hijos que, sin duda, son lo mejor que hemos hecho jamás. Es una decisión dolorosa, por lo que pedimos respeto y empatía», explicó también. «No inventen historias por un minuto de protagonismo porque repito que no ha habido en ningún momento faltas de respeto, sólo muchas incomprensiones continuas que poco a poco desgastan las cosas», prosiguió.

Para terminar, el jugador del Milan se deshizo en halagos hacia la relación sentimental que había mantenido en los últimos años con la modelo. «Alice siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y todo lo que hemos vivido juntos ha sido increíble y un gran aprendizaje», finalizó.

Álvaro Morata y Alice Campello, posando. (Foto: Gtres)

Alice se pronuncia

Por su parte, Campello también quiso pronunciarse al respecto por la misma vía. «Quiero dejar claro, como ha hecho él, que no ha habido terceros ni ningún tipo de falta de respeto por parte de ambos», indicó. En cuanto a los años de amor que vivió al lado de Álvaro Morata, Alice destacó que en todo momento se había sentido «priorizada, cuidada y respetada» y que por ese motivo no iba a permitir «ningún tipo de especulación falsa». «No quiero que penséis que nada de lo que habéis visto en las fotos de Instagram que hemos estado poniendo es mentira. No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo, pero llega un momento donde se acumulan muchas incomprensiones mal gestionadas y las cosas poco a poco se estropean y explotan», fueron sus palabras.