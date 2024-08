Alice Campello y Álvaro Morata reaparecen públicamente tras conocerse su inesperado divorcio

El pasado lunes, 12 de agosto, Álvaro Morata y Alice Campello anunciaron en sus redes sociales el fin de su matrimonio, después de ocho años juntos y cuatro hijos en común. La noticia generó todo tipo de conjeturas al respecto que intentaban buscar la explicación exacta de lo que había ocurrido, pero los protagonistas de la noticia se limitaron a pedir respeto hacia su decisión y a asegurar que su ruptura no estaba vinculada a terceras personas ni a faltas de respeto. Después de varios comunicados explicando lo mencionado, la italiana y el futbolista no volvieron a pronunciarse al respecto, pero ahora, tan solo cuarenta y ocho horas después, la ex pareja ha reaparecido públicamente, en medio del vendaval mediático, de una manera muy distinta.

Álvaro Morata lo ha hecho en Milán, estrenándose como uno de los nuevos jugadores de la temporada del club italiano en el partido amistoso contra AC Monza, disputado antes de comenzar la liga. Así, el futbolista lució los nuevos colores de su camiseta en un debut que, sin duda, se puede tachar de agridulce. Y es que Italia es el país natal de la madre de sus hijos y, de no haberse terminado su matrimonio, este partido habría sido un momento muy especial para la ex pareja.

Álvaro Morata durante su debut en el AC Milán. (Foto: Gtres)

Pese a todo, Álvaro no mostró en su rostro ningún gesto de preocupación, y salió al campo dispuesto a disfrutar de una noche importante en su carrera. En las redes sociales ha compartido algunas de las fotografías de su debut junto a unas palabras que dejan entrever la gran ilusión con la que enfrenta esa nueva etapa profesional: «Primera vez, primeras emociones. Gracias a todos por el cariño», escribía en italiano

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álvaro Morata (@alvaromorata)

Por su parte, Alice Campello se ha centrado en su faceta más familiar, y el siguiente contenido que ha publicado en la Red después de conocerse su ruptura con el futbolista ha estado dedicado a sus hijos. A través de las stories de Instagram, la influencer ha compartido unas fotografías de índole personal en la que aparecen dos de sus cuatro pequeños bajo la frase «mi vida entera».

Alice Campello con sus hijos. (Foto: Instagram)

Estos últimos movimientos podrían marcar la hoja de ruta que la ex pareja va a seguir a partir de ahora de cara a la esfera pública. Por un lado, Morata parece que estará centrado en su carrera profesional y en los colores de su nuevo equipo que, casualmente, pertenece al país natal de la mujer con la que ha estado casado casi ocho años. Por su parte, todo apunta a que Alice se mostrará más volcada en su terreno personal, centrada en sus hijos y en su familia y dejando a un lado, al menos públicamente, el campo profesional.

La gran incógnita

Alrededor de estas dos apariciones públicas que han protagonizado Alice y Álvaro, surge una gran incógnita. Y es que al igual que se ha confirmado que el jugador se encuentra en Milán, el paradero de la influencer es un misterio. Hasta ahora, la ex pareja tenía su domicilio en Madrid pero, a día de hoy, no se sabe si continúa en la capital organizando la nueva vida que le espera tras su separación o si, por el contrario, también se encuentra en Italia, su tierra natal.