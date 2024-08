Las sorprendentes palabras de Alice Campello semanas antes de su ruptura con Álvaro Morata

Es la noticia de la semana. Alice Campello y Álvaro Morata han anunciado su ruptura, a través de las redes sociales, tras casi ocho años juntos y cuatro hijos en común. Así, el futbolista y la influencer han puesto fin a su matrimonio por motivos que, según sus propias palabras, están vinculados a «incomprensiones continuas», de las que, por ahora, no se conocen mayores detalles. No obstante, como no podía ser de otra manera, las plataformas digitales se han llenado de multitud de conjeturas que intentan explicar esta decisión que han tomado los mencionados de separar sus caminos, la cual ha dejado muy sorprendidos a propios y extraños por la actitud de ambos. Y es que, además de que el pasado mes de julio compartieron imágenes en las que aparecían visiblemente felices en sus vacaciones de verano, lo cierto es que hace tres meses, la italiana no era capaz de imaginarse esta separación.

Con motivo de su entrevista en el podcast presentado por Vicky Martín Berrocal, A solas con…, Alice Campello habló largo y tendido sobre cómo sería su vida si terminara su relación con Álvaro, algo que, además de tacharlo de «imposible», llegó a emocionarla.

«No me da miedo porque en mi cabeza es imposible que nos separamos. Ósea puede pasar, y si pasara me quedaría con todo lo que he vivido, porque no lo puedo olvidar. Pero no creo que vaya a pasar nunca porque hemos cambiado tantas veces de país juntos… Ser tan pequeños y crecer juntos… Yo a él no le veo sin mí ni un segundo. Y yo sin él tampoco. Somos una cosa única», confesaba con la voz entrecortada de la emoción. «Discutimos y podemos estar tres horas sin hablarnos, pero tres horas después necesitamos estar cerca. […] Hay tanto amor y respeto, que si algún día llegara el momento de que ya no me atrae o que yo no le atraigo más, o se termine esa cosa de pareja, siempre lo hemos dicho, yo llegaré y se lo diré. Y él igual. Porque antes de hacerle daño se lo digo, se acaba y ya está», decía.

Pero estas palabras no son las más recientes en las que Alice ha hablado sin tapujos de su relación con Morata, la cual veía irrompible. Sin ir más lejos, tras la victoria de España en la Eurocopa 2024, concretamente a su llegada al aeropuerto de Madrid, la creadora de contenido aseguró estar muy feliz y expresó sin tapujos lo que significaba para ella su marido: «Lo es todo. Al final hemos cambiado de país juntos, hemos crecido juntos, hemos madurado juntos… Ahora estamos en una etapa muy bonita y hay que disfrutarla mucho», aseguraba.

Sin duda, las declaraciones de Alice Campello mencionadas no hacían presagiar en absoluto su ruptura con Álvaro Morata, sino todo lo contrario. Y es que, aunque en todo momento están pidiendo respeto y comprensión ante la noticia de su separación, al mismo tiempo es imposible que no surjan diferentes teorías sobre lo que ha ocurrido entre ellos, ya que hace justo un mes transmitían públicamente que su relación avanzaba por el mejor de los caminos.