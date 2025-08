‘Fiesta’ hace saltar las alarmas con la última hora sobre Yurena: "Ha tenido un accidente"

Patricia Yurena ha sufrido un traspié. Así lo han anunciado esta misma tarde en Fiesta, donde esperaban su visita a lo largo de la emisión. Una información que ha trasladado el periodista Omar Suárez, que ha irrumpido en plató para trasladar a los telespectadores lo sucedido.

«Ha ocurrido un suceso, ahora mismo», ha comenzado deslizando el televisivo. «Estábamos anunciando toda la tarde que iba a haber una entrevista y una actuación con Yurena, antes conocida como Tamara», ha seguido comentando. «Digo que íbamos a tener, porque nos acabamos de enterar de que ha sufrido un accidente», ha revelado para sorpresa de todos. Unas palabras que han hecho que los colaboradores y los presentadores se preocupen por su integridad. «¿Se encuentra bien?», ha preguntado Alex Blanquer, conductora veraniega del formato. Una cuestión para la que el propio Omar tenía respuesta. «Eso es lo que queremos saber. Por eso, a dirección he pedido si podía irme ahora y ya hay un coche esperándome en la puerta con una cámara, porque lo que pretendo es personarme en su casa», ha desvelado. «Sólo sabemos que está en su domicilio, pero que ha tenido un accidente que le impide venir al programa», ha señalado.

Omar Suárez anunciando el accidente de Yurena en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Ante esta incertidumbre y tras la salida de Omar hacia la residencia de la cantautora, Alex Blanquer ha continuado visiblemente preocupada y ha trasladado a los televidentes que tratarán de ponerse en contacto con ella para que les confirme que está bien, pese a lo que ha pasado.

Yurena reaparece en directo con Omar Suárez en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Tras unos instantes de angustia y mientras desde el set se hablaba del cumpleaños de Masiel, la hija de Margarita Seisdedos ha reaparecido en pantalla en directo junto al tertuliano que ha acudido en su búsqueda. Ha sido ella misma quien ha actualizado su estado. «Hace unos días, al salir de una cena de trabajo, me caí», ha destapado despejando las dudas del instante del accidente. «Me hice daño en la rodilla, pero apenas puedo moverme», ha apuntado. «Pensé que me recuperaría, pero he ido a peor; rabiaba de dolor y me duele, no solo la pierna, sino todo el cuerpo», ha contado con el fin de justificar su ausencia en Mediaset.

Homenaje a Margarita Seisdedos en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

El recuerdo de su madre

Después de sufrir Alzheimer y Parkinson durante varios años, tal y como ha indicado su hija, Margarita Seisdedos falleció en el año 2019. Una pérdida que sumió en su día a Yurena en una profunda tristeza de la que hoy por hoy, seis años después, no se ha recuperado. «Fue apagándose, perdiendo movilidad y memoria», ha recordado aparentemente emocionada.

Yurena y Melani Olivares en directo en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Una madre bandera y recordada por muchos usuarios que defendió a su hija a capa y espada por los platós de televisión y se enfrentó a todos aquellos que no tuvieron buenos gestos hacia ella. «Me utilizaron, ridiculizaron y trituraron», ha rememorado ella en el tiempo que ha durado la conexión en la que hizo un pequeño homenaje a su progenitora. Durante este encuentro, ha aparecido de manera inesperada en pantalla la actriz Melani Olivares, que le ha dedicado varias palabras y gestos de cariño a la afectada.