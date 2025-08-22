Estas sandalias de Zara se han convertido en el calzado imprescindible del verano y están volando de las tiendas

Zara tiene el calzado imprescindible del verano que puede convertirse en la mejor inversión posible, de la mano de una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo una serie de elementos que pueden acabar marcando la diferencia importante en todos los sentidos. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno en estos días. Es importante disponer de los complementos adecuados en este día a día.

Estas sandalias las podemos comprar ya mismo y usarlas incluso en otoño con unos calcetines. Son todo un clásico que lleva décadas siendo la opción favorita de millones de mujeres en todo el mundo. En busca de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos momentos, podremos aprovechar al máximo cada uno de estos complementos que esta marca de bajo coste tiene en su nueva colección. Este tipo de piezas son esenciales para hacer realidad estos looks que pueden acabar marcando una diferencia importante. Si estás buscando unas sandalias de lujo a precio de saldo, en Zara tienes las mejores.

Están volando de las tiendas este calzado

El verano se alarga cada vez más y se acaba convirtiendo en un plus de buenas sensaciones que podemos empezar a pensar en un cambio de tendencia espectacular. A la hora de calzar nuestros pies, nada mejor que una serie de elementos de primera calidad para conseguir ese detalle que puede acabar siendo esencial.

Este diseño es atemporal. No importa la edad que tengas o el estilo, es una inversión que vas a poder rentabilizar en estos días que hasta la fecha no hubieras ni imaginado. Es un buen aliado de un plus de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

La versatilidad es máxima, por lo que podrás apostar claramente por un tipo de elementos que serán los que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Esta temporada debemos apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser esenciales.

Estamos ante una serie de cambios que pueden acompañarnos en estas jornadas de fin del verano. Lo que acabaremos necesitando es un extra de buenas sensaciones que conseguiremos con un tipo de calzado que destaca siempre.

Zara tiene las sandalias imprescindibles para el verano y el otoño

Volvemos a las sandalias con calcetines y lo hacemos por la puerta grande, con uno de esos básicos que nunca fallan, unas increíbles cangrejeras en color negro y con detalles dorados. Puedes llevar este calzado como quieras, con una combinación de elementos esenciales o con la ayuda de un vestido, falda o hasta el traje que tienes para ir en la oficina.

La historia de este calzado puede llegar a ser una excusa perfecta para volver al pasado y hacernos con este tipo de sandalia que acabará siendo espectacular. La experta desde su blog Rachael Fashions Grup nos explica la historia de este calzado: «Sus orígenes no están claros, aunque la historia más repetida es que el primero en fabricarlas, fijándose en el modelo tradicional de las sandalias de los pescadores, fue el francés Jean Dauphant en 1946, cuando el cuero escaseaba tras la Segunda Guerra Mundial. Su empresa de plásticos (que se centró en hacer zapatos a partir de los sesenta) estaba en Les Sarraix, Auvergne, por lo que sus sandalias se quedaron con el nombre Sarraiziene.La compañía quebró en 2003, pero los moldes originales fueron adquiridos por una empresa británica que todavía comercializa el modelo original. En los cincuenta y sesenta, la era del «plastic is fantastic», otras marcas de calzado alrededor del mundo empezaron también a experimentar con el novedoso PVC y el modelo cangrejera triunfó por ejemplo en Australia con las Talisman T-Bar. El boom ochentero de la cangrejera hay que buscarlo en Brasil en 1971. Fue entonces cuando Alexandre y Pedro Grendene Bartelle fundaron en Farroulpilha una fábrica que hacía corchos de plástico para vino (barato, se entiende). Con el tiempo Grendene se ha convertido en una empresa de calzado líder, sobre todo gracias a la creación de la marca Melissa en 1979. Solo en 1980 vendieron 5 millones de pares de sandalias de plástico. En 1981 un banquero estadounidense llamado Preston Haag viajó a Sudamérica en busca de un negocio para invertir. En una fiesta en casa de un embajador alucinó con los coloridos zapatos que llevaban las mujeres más jóvenes. Hizo un pedido a Grendene y las presentó en la Feria de Knoxville. Y así, la cangrejera conquistó América y volvió a ser sexy. En los noventa, otra vez. Y en los dosmil, de nuevo. Hasta hoy, la sandalia no deja de reaparecer de cuando en cuando».