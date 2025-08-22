La amistad de Vicky Martín Berrocal e Isabel Díaz Ayuso no es ninguna novedad. Desde hace años que la andaluza es la diseñadora de cabecera de la Presidenta de la Comunidad de Madrid a la que ha integrado en su grupo de amigos. Prueba de ello es que la política ha sido una de las invitadas VIP en el cumpleaños de Rocío Martín Berrocal, donde se ha dejado ver entre rumbas y coplas en la fiesta flamenca que han celebrado en Ibiza.

La fiesta flamenca en Ibiza como Ayuso como invitada

Rocío Martín Berrocal ha celebrado su 43 cumpleaños por todo lo alto. La hermana de la ex mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha reunido a sus seres queridos más cercanos en una villa en Ibiza para comenzar su nueva vuelta al Sol. Para ello, ha organizado una fiesta con aires flamencos -un guiño a su tierra natal- como si de un tablao se tratase.

A través de sus redes sociales, su hermana Vicky también ha compartido algunos momentos de la reunión, así como detalles de la misma. Como no podía ser de otra manera, las Berrocal, para esta ocasión, han contado con un grupo flamenco muy conocido en las Pitiusas: Ibossim Flamenco. Esta banda no solo es la favorita de este clan, sino que hace solo unos días, Dua Lipa confió en ellos para festejar su cumpleaños. «Otro año más celebrando con Dua Lipa. Ya es una tradición celebrar el cumpleaños junto a ella poniendo nuestra música y compartiendo juntos. Dua es una auténtica diva flamenca», escribieron desde el perfil de la agrupación junto a unos vídeos de la intérprete de New Rules.

Ahora, este grupo ha acompañado a las Berrocal en la celebración del cumpleaños de Rocío, que ha sido una sorpresa de Vicky, tal y como han destapado desde la cuenta de Iboss: «Gracias por tu persona tan bonita, por tu cercanía y la nobleza tan grande que desprendes. Lo que era una actuación en la villa, más nos sorprendió primero encontrándote a ti rodeada de los tuyos y terminó siendo un encuentro íntimo alrededor de una mesa, lo que nos gusta de verdad».

Por su parte, ha sido la propia banda la que ha contado el mejor secreto guardado: la presencia de Ayuso en esta fiesta. Desde hace varias semanas que la Presidenta de Madrid se encuentra en Ibiza, su destino favorito para pasar sus vacaciones. Además de desconectar de sus responsabilidades -aunque en los últimos días ha reaparecido con motivo de los incendios en España-, y disfrutar de largas jornadas de playa, la política no ha querido perderse esta reunión de amigos a la que ha acudido con un vestido midi sin mangas y de color caza. Además, la gobernanta no ha dudado en posar con el grupo y con su amiga Vicky, de la que ha vestido en innumerables ocasiones.