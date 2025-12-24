Un año más, el rey Carlos III ya ha grabado su tradicional Mensaje de Navidad. Para el monarca es ya el cuarto año que se pone ante las cámaras en una fecha tan señalada desde que en septiembre de 2022 falleciera su madre, la Reina Isabel II. Han sido tres años complejos para el rey, marcados por los problemas de salud y las tensiones, que no terminan de darle un respiro. El padre del príncipe de Gales afronta este final de 2025 con la reciente crisis institucional de su hermano, al que ha retirado todos los títulos y honores a raíz de su vinculación pasada por Epstein.

Aunque será el día 25 cuando se emita el mensaje, justo después de que la familia real asista al servicio religioso de Navidad en St. Mary Magdalene en Norfolk, el Palacio de Buckingham ya ha dado algunos detalles de lo que podemos esperar de este discurso. Un discurso que ha cambiado de ubicación, ya que una vez más, Carlos III ha optado por grabarlo fuera de una residencia real. En este caso ha elegido la Capilla de la Virgen de la Abadía de Westminster.

El rey Carlos III durante uno de sus mensajes navideños. (Foto: Gtres)

Un guiño a Kate Middleton

Una elección que no es casual y en la que muchos han visto un claro guiño a su nuera, Kate Middleton, con la que mantiene una relación muy especial. La princesa de Gales ha sido una de las personas más cercanas al monarca en los últimos tiempos, sobre todo, porque ambos han compartido el pesar y la incertidumbre del tratamiento del cáncer. Mientras que la esposa del heredero anunció a principios de año que los médicos le habían dicho que su enfermedad estaba en remisión, en el caso del monarca fue hace pocas semanas cuando confirmó que iba a reducir su tratamiento.

Pese a que el contenido del mensaje no lo conoceremos hasta el día de Navidad, sí que se ha distribuido una fotografía oficial del rey durante la grabación. El monarca aparece de pie en la capilla y al fondo se pueden ver los abetos que se utilizaron en el concierto de villancicos de la princesa de Gales. Varios de estos árboles han sido reutilizados o donados a organizaciones benéficas, incluido The Passage -que visitó hace unos días el príncipe Guillermo con su hijo mayor- y el Oak Cancer Centre en Sutton.

Los príncipes de Gales con sus hijos. (Foto: Gtres)

Un lugar histórico

Si el pasado año Carlos III eligió la Capilla Fitzrovia para su discurso – originalmente construida como capilla del Hospital Middlesex y donde Diana inauguró la primera sala dedicada al tratamiento de enfermos de sida en Londres-, este año ha preferido la Abadía de Westminster y una de sus capillas más importantes.

La Capilla de la Virgen de la Abadía data de finales de la Edad Media. Fue construida para Enrique VII y es el lugar de enterramiento de 15 reyes y reinas, incluidos Carlos II, Isabel I y María Reina de Escocia. Además, es la capilla oficial de la Orden de Bath. En la parte superior se pueden ver los coloridos estandartes de los caballeros de esta orden.

Un momento de tensiones

Este año el Mensaje de Navidad de Carlos III se va a emitir en un momento delicado para el monarca a nivel familiar. A pesar de que su salud ya está mejor, en el ámbito personal está atravesando una fuerte crisis a raíz de los escándalos de su hermano. Andrés ha sido dado de lado del todo por su vinculación con Epstein. Se le han retirado los títulos y honores y se ha ordenado su desalojo del Royal Lodge.

Andrés Mountbatten-Windsor en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Una salida que aún no se ha producido, pero que se espera en las próximas semanas, en cuanto se habilite una casa para él en los terrenos de Sandrigham. Aunque la casa real no se ha pronunciado, todo apunta a que se instalará en Marsh Farm, una propiedad mucho más humilde a lo que está acostumbrado. Eso sí, el monarca se hará cargo de los gastos de su día a día. Carlos III ha establecido una línea muy clara entre la faceta institucional y su papel como hermano mayor.