El día que el príncipe Guillermo de Gales durmió en la calle en pleno invierno

Una de las preocupaciones principales del actual príncipe de Gales es la lucha contra el sinhogarismo. El hijo mayor del rey Carlos III está dedicando muchos de sus recursos en buscar soluciones para ayudar a que las personas sin hogar tengan una casa en la que resguardarse. Un lugar confortable y adecuado en el que empezar una nueva vida. Para ello ha puesto a disposición de diferentes organizaciones una buena parte de los medios de los medios con los que cuenta el Ducado de Cornualles y ha promovido varias iniciativas y proyectos en este sentido.

Una preocupación que el príncipe Guillermo lleva en el corazón desde que era muy pequeño y en la que tuvo mucho que ver su madre, Diana de Gales. De la misma manera que su padre y su abuelo le inculcaron la importancia de la protección del medio ambiente y la naturaleza, a Lady Di le debe su preocupación por las personas que no tienen un techo bajo el que cobijarse o que no cuentan con acceso a un plato de comida caliente.

Diana quiso que sus dos hijos fueran conscientes de lo privilegiada que era su situación en un mundo en el que muchas personas no tienen dónde resguardarse en épocas de frío o durante las olas de calor. Por eso, cuando eran pequeños, la princesa les llevó a visitar The Passage, una de las organizaciones más importantes del Reino Unido dedicadas a prevenir y acabar con la falta de vivienda en Londres. Fue fundada en 1980 y todavía es uno de los centros más importantes de recursos para personas sin hogar en la ciudad.

El objetivo de The Passage es ofrecer apoyo urgente y también a largo plazo a quienes viven en la calle o están en riesgo de exclusión. Se les ofrece comida, alojamiento, atención médica y programas de asesoramiento para poder reconstruir su vida. En la actualidad, el príncipe Guillermo es su patrono y está muy vinculado al trabajo que se realiza en la organización. El heredero visitó por primera vez las instalaciones con su madre en 1993 y en los últimos días ha querido llevar a su hijo mayor para que conozca la importante labor que realiza la institución y pueda seguir sus pasos en el futuro. Jorge firmó en el mismo libro de visitas en el que hace más de tres décadas estamparon su rúbrica tanto su padre como su abuela.

Guillermo, un príncipe en la calle

Tal es la implicación del príncipe de Gales con la cuestión de las personas sin hogar y la búsqueda de soluciones para quienes viven en la calle que poco después de comenzar con su labor institucional decidió pasar una noche en las calles de Londres. Una decisión arriesgada y valiente, tal como reveló el director ejecutivo de Centrepoint Seyi Obakin. «Me dijo que quería abordar este tema de cerca y que estaba muy bien leer sobre ello y hablar con personas afectadas, pero que era mejor sentirlo personalmente» explicó Obakin. Centrepoint es la principal organización del Reino Unido dedicada a combatir la falta de vivienda juvenil.

El heredero quería estar en igualdad de condiciones con otras personas sin hogar. Quería pasar por una experiencia lo más parecida posible a la de un joven que hubiera tenido que acabar en esa situación. Fue en diciembre de 2009, en uno de los momentos de más frío en la capital británica. Una experiencia con la que el príncipe de Gales quiso dar visibilidad a uno de los problemas que más le preocupa y al que está dedicando todos sus esfuerzos para buscar soluciones.