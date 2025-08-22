Andrés Iniesta se plantea ampliar la familia: la decisión que puede cambiarlo todo

Andrés Iniesta y su esposa, Anna Ortiz, atraviesan un gran momento personal. Y es que después de 17 años juntos, siguen tan felices y unidos como el primer día, además de haber formado una preciosa familia junto a sus cinco hijos. Tanto es así, que tampoco descartan ampliarla con un sexto hijo, según le confesaba el futbolista a Isabel Jiménez en su programa Mis Raíces.

«Disfrutamos mucho de ellos», ha señalado al respecto Ortiz. «Yo creo que al final todo ha ido surgiendo sobre la marcha, ser mamá y papá es un regalo», le explicaba a la presentadora con una sonrisa. Y pese al duro golpe que se llevaban en 2014, cuando Anna sufría un aborto instantáneo durante el octavo mes de embarazo, no descartan la idea de tener otro bebé.

Andrés Iniesta y Anna Ortiz, en el día de su boda. (Foto Gtres)

Un niño que se sumaría al espectacular equipo que han formado con Valeria (14 años), Paolo Andrea (10 años), Siena (8 años), Romeo (6 años) y la pequeña Olympia con apenas 2 añitos. «Es que al final nos gusta, disfrutamos mucho de ellos. Sí que es mucho trabajo y todos lo sabemos, pero tener la oportunidad de estar con ellos y disfrutarlos», han explicado. «Se pasan la tarde jugando y están encantados».

La historia de amor de Andrés Iniesta y Anna Ortiz

La historia de amor de Iniesta y Ortiz ha estado marcada por pequeñas casualidades, según han recordado ellos mismos en Cuatro. Casi desde el mismo día en el que se conocieron, gracias a que el futbolista decidía quedarse a tomar algo con sus amigos durante la noche de San Juan de 2007.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andres Iniesta (@andresiniesta8)

«Fueron muchas casualidades», asegura Iniesta, y es que Anna trabajaba en la barra aquel día cuando alguien le comentó que el jugador iba a presentarse por allí. Un amor a primera vista, según cuenta Andrés, pese a que ella tenía pareja en ese momento. De ese modo, al futbolista le tocaba insistir un poco hasta que consiguió conquistarla. «Mucho trabajo y mucha dedicación», asegura.

Pese a esas continuas idas y venidas que marcaron el principio de su relación, finalmente fue Iniesta quien tomaba la decisión de plantarse. «Si no había interés, no íbamos a estar perdiendo el tiempo toda la vida», sentencia contundente. Y es que ella se daba cuenta de que estaba enamorada tiempo después, tras un viaje a Japón y una preciosa carta que le escribía el futbolista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anna (@annaortiz34)

Un amor que han forjado a conciencia bajo unos cimientos muy estables, y que han cuidado durante más de una década. Aunque también han tenido que hacer frente a algunos obstáculos como la seria depresión que sufrió Iniesta en 2009, justo antes del mundial que les cambiaba la vida para siempre, –etapa durante la que Anna jugaba un papel trascendental–; o la triste pérdida del bebé que esperaban en 2014, según mencionábamos anteriormente. Un pequeño al que siempre recuerdan y tienen muy presente.

«Gracias por cuidarnos y seguir recordándonos cada día el significado de la vida. Hoy es tu día y tus hermanos, hermanas, papá y mamá le soplaremos al tiempo pidiéndole nuestro deseo. Te queremos», le rendían homenaje el año pasado.