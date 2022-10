Andrés Iniesta y su reflexión más dura: «Perdí las ganas de vivir»

«Cuando estaba luchando contra la depresión, el mejor momento del día era cuando tomaba mis pastillas y me acostaba. Era lo que más placer me daba». Esta afirmación tan lapidaria pertenece a Andrés Iniesta. No es la primera vez que el futbolista desvela los problemas de salud mental que ha sufrido durante su carrera, pero esta vez ha querido sacarlos a relucir para concienciar a la gente sobre la importancia de ésta. Lo ha hecho en una extensa entrevista en el podcast The Wild Project.

El manchego narra que sus problemas comenzaron por el año 2009 y que tuvieron su origen en el fallecimiento de su amigo y compañero Dani Jarque, motivado por un paro cardíaco mientras descansaba en la habitación de su hotel en Italia. Para Iniesta fue una puñalada dada la buena relación que ambos tenían. De hecho, una de las imágenes más icónicas es la dedicatoria que le brindó al anotar un año después el gol que hizo a España campeona del Mundo.

El exjugador del FC Barcelona ha querido convertirse en altavoz: «Si viene de alguien famoso, que en teoría tiene todo el dinero del mundo, las mejores casas, los mejores coches… Dices: ‘Hostia, que esto le puede suceder a cualquiera’. No se trata de las cosas materiales. La única intención fue esa, explicarlo, transmitir… con mucha naturalidad, porque creo que todo el mundo pasamos por todas esas fases y nunca nos recuperamos», ha comenzado explicando.

Andrés Iniesta recuerda cómo vivió aquellos momentos: «No tenía esa alegría o energía que tiene que ser la vida. Te empiezas a encontrar mal, te hacen pruebas y estás bien, pero tú dices que algo no funciona. Te vas metiendo en tu cuerpo y en tu mente y todo lo ves negro». Esto se hizo extensible a todos los ámbitos de su vida: «Estaba en mi casa, con mi novia, que ahora es mi mujer – Anna Ortiz-, y estábamos en el sofá, pero era como si estuviese el cojín. O estaba con mis padres y era igual. No era estar triste por haber pedido un partido o porque te ha dejado la novia o porque has discutido con un amigo, es otra cosa. Hasta que no lo vives y lo sientes no puedes comprender.

Iniesta se puso en manos de expertos y no faltó a ni una sola sesión de terapia. Afortunadamente, pudo dejarla atrás y ahora es una persona feliz que busca ayudar a quienes han pasado por lo mismo que él: «Continúo yendo a terapia porque necesito arreglarme conmigo mismo. Me gusta escuchar a los profesionales hablar sobre enfermedades mentales y depresión. Con el tiempo, la vida te enseña que la depresión y las enfermedades mentales pueden afectar a cualquiera», ha concluido. Su vida se sigue desarrollando en Japón, pero su futuro apunta a estar en Barcelona, la ciudad que sin duda le ha marcado por y para siempre.