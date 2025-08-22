La verdadera razón por la que Makoke ha cancelado su boda: "Pido respeto"

Makoke sorprendía ayer con el anuncio de la cancelación de su boda, la cual tenía previsto celebrarse el próximo 12 de septiembre. Una noticia que lanzaban en exclusiva desde TardeAR, y que ha causado un gran revuelo. Sobre todo, porque en un primer momento muchos pensaban que esa decisión estaba estrechamente relacionada con las grandes polémicas en las que se ha visto envuelto últimamente Gonzalo, pareja de la televisiva.

«Mala noticia. Makoke y Gonzalo acaban de cancelar su boda. Hemos podido hablar con varias personas y me lo confirman de su entorno», informaban en pleno directo desde el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto. «Ya no se casan. Ya está todo cancelado», agregaban al respecto sin entrar en más detalles. Lo que hacía saltar las alarmas, sobre todo porque hace apenas unos días la colaboradora aseguraba que tenían «que matarla» para conseguir que cancelase el evento. «Yo no voy a anular la boda, vamos…, me tienen que matar», afirmaba decidida.

Makoke y Gonzalo. (FOTO: GTRES)

El comunicado de Makoke sobre la cancelación de su boda

«Estoy como loca, me casaría mañana, pero para Gonzalo es su primera boda y quiere hacerlo todo muy bonito y especial. Me ha aportado amor y paz. Es el amor más bonito», comentaba sobre su relación. ¿Qué ha podido provocar este inesperado cambio de opinión?

Pues bien, la propia Makoke lo aclaraba a través de un comunicado. Y es que el principal motivo que ha llevado a que cancele su boda a pocas semanas del gran día, estaría estrechamente relacionado con un problema familiar. «Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano», explicaba en sus redes sociales. Además, la ex de Kiko Matamoros remarcaba el hecho de que el enlace simplemente se ha pospuesto para más adelante, y pedía «respeto máximo, ya que estamos pasándolo muy mal».

Comunicado de Makoke en Instagram. (Foto: Redes sociales)

Del mismo modo, negaba por completo cualquier crisis con Gonzalo, al que asegura que está «más unida que nunca». «Está a mi lado», señalaba sobre este delicado momento que están pasando. «Pido respeto, por favor», concluía.

Esto se suma a la delicada información que veía la luz este mismo fin de semana en el programa Fiesta, donde Aurelio Manzano destapaba que Gonzalo había estado en la cárcel tras la denuncia de una de sus ex. Sin embargo, Makoke no se mostraba para nada sorprendida antes esas graves acusaciones, sino que daba la cara por su chico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

«Sé con quién me caso», sentenciaba decidida. «Me da exactamente igual lo que se diga. Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia», aseguraba. Y es que la televisiva se ha dejado ver realmente ilusionada con su nueva pareja, con la que espera poder casarse en Ibiza (un lugar cargado con un gran valor sentimental para ambos, sobre todo porque fue allí donde se conocieron).

Esta no es la primera boda de Makoke, quien ya ha pasado por el altar en dos ocaciones. La primera en 1993, cuando se dio el «sí quiero» con Javier Tudela; y la segunda en 2016 con Kiko Matamoros, después de 18 años juntos y una hija en común. Lamentablemente, ese matrimonio apenas duraba 2 años, ya que en 2018 anunciaban su ruptura y pasaban a protagonizar una encarnizada guerra mediática.