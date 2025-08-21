Última hora: Makoke cancela su boda con Gonzalo a semanas de pasar por el altar
La colaboradora ha tomado la decisión de cancelar su boda, que se celebraba este mismo septiembre
Las últimas polémicas que rodean a la pareja, han terminado pasándoles factura
Noticia bomba en el mundo del corazón. Makoke ha cancelado su boda con Gonzalo a semanas del gran día, según acaban de informar en directo desde TardeAR. Al parecer, las últimas polémicas han terminado pasándole factura a la pareja, que tenía previsto pasar por el altar este próximo 12 de septiembre.
Una celebración que iba a tener lugar en Ibiza, y que pretendía reunir hasta 100 invitados, entre los que se destacan rostros muy conocidos y compañeros de Telecinco. Evento, que de momento permanece en stand by. Pero, ¿qué ha ocurrido para que la ex de Kiko Matamoros tome esta drástica decisión?
Makoke en el 39º cumpleaños de Pelayo Díaz. (Foto: Gtres)
Al parecer, un reciente escándalo que acaba de ver la luz y relacionado con el empresario, podría haberlo echado todo por tierra. Y es que Aurelio Manzano destapaba en Fiesta que Gonzalo había pasado una noche en prisión y quedaba a disposición del Juzgado de Violencia de Género tras la denuncia de una de sus ex.
«Es una información muy delicada. Tiene que ver con tu futuro marido porque hay dos cosas, pero sobre todo, una que no te va a gustar. Tu chico, al menos una noche, ha estado en un calabozo», informaba el tertuliano. Una noticia que parecía no pillar por sorpresa a Makoke, quien daba la cara por su novio.
Makoke y Gonzalo Fernández. (FOTOS: LOOK)
«Me da exactamente igual lo que se diga. Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia», declaraba de manera contundente. Es más, la madre de Anita Matamoros insistía la semana pasada en que no pensaba anular la boda por ningún motivo. «Me tienen que matar», afirmaba contundente, muy segura del amor que siente por su pareja.
Sin embargo, parece que la televisiva ha cambiado de opinión en cuestión de días y ya no tiene tan claro que Gonzalo sea el hombre de su vida, y mucho menos estaría dispuesta a darle el «sí quiero». Al menos, de momento.
La bronca en público que pudo dinamitarlo todo
A todo eso se suma, que hace más o menos un mes la pareja protagonizaba una fuerte bronca en público. LOOK tuvo acceso a unas impactantes imágenes en las que Makoke y su novio parecían estar enzarzados en una acalorada discusión en alta mar, buena prueba de que el camino hacia al altar no estaba siendo tan idílico como pretendían aparentar.
De momento, no sabemos en qué punto se encuentra la relación, pese a la decisión que han tomado. ¿La cancelación de la boda supone también el final de su historia de amor con Gonzalo?
Makoke parecer haber aprovechado las últimas horas para refugiarse en sus hijos, y es que ha compartido una storie de Instagram en la que se ve a Javier Tudela abrazado a su novia, Marina Romero, –madre de sus dos nietos–, mientras duermen plácidamente durante un trayecto en tren. Una imagen que habla por si sola, ya que ha preferido no acompañarla con ningún texto, con lo que solo queda esperar a que alguna de las partes se pronuncie.