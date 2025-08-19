El escándalo que Makoke ha querido ocultar antes de su boda
Aurelio Manzano ha destapado que Gonzalo, el prometido de Makoke, pasó una noche en la cárcel hace unos meses
La colaboradora televisiva ha reaccionado a la información del colaborador
El próximo 12 de septiembre está previsto que Makoke pase por el altar con Gonzalo, su prometido. A tres semanas de su enlace matrimonial, ha salido a la luz una información sobre el pasado de la pareja de la colaboradora televisiva que pone entre las cuerdas su futuro matrimonio. Hace unos meses, el novio de la ex de Kiko Matamoros pasó una noche en prisión tras ser detenido y puesto a disposición de un Juzgado de Violencia de Género tras la denuncia de una de sus ex. Una noticia que no es nueva para la tertuliana de Fiesta que reconoció ser conocedora del escándalo.
Makoke reacciona a la detención de Gonzalo
El pasado 16 de agosto, Aurelio Manzano soltó la bomba en el programa Fiesta. El comunicador desveló una noticia que comprometía a Makoke, conocedora de que su prometido pasó una noche detenido en la cárcel. «Es una información muy delicada. Tiene que ver con tu futuro marido porque hay dos cosas, pero sobre todo, una que no te va a gustar. Tu chico, al menos una noche, ha estado en un calabozo», dijo el tertuliano.
Makoke y Gonzalo Fernández salen del agua tras su acalorada discusión. (FOTO: LOOK)
Una noticia que no pilló por sorpresa a la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela, que aunque ha presentado públicamente a su novio -que ha estado sentado en platós de televisión-, prefirió «no hablar del tema». Sin embargo, sí que quiso salir en su defensa y, por supuesto, aclarar que «está muy tranquila» ya que sabe con la persona con la que se casa: «Me da exactamente igual lo que se diga. Conozco a mi novio perfectamente, sé de qué estás hablando y no tiene ninguna importancia».
Tras ello, y aunque Makoke en un comienzo parecía que no iba a dar más explicaciones sobre ello, quiso aclarar que esta información no iba a cambiar sus planes de boda: «Yo no voy a anular la boda. Vamos, me tienen que matar. Entiendo que se le dé bombo, pero no hay más. Entiendo que le estéis dando bombo, pero que no da para más la cosa. No me altera en absoluto. Se está intentando empañar la boda, me parece de muy mal gusto. No me lo va a empañar eso ni cinco informaciones como esas. Sé cómo han sucedido las cosas. Estoy súper tranquila y él está súper tranquilo. No hay nada que esconder».
Makoke y Gonzalo Fernández. (FOTOS: LOOK)
Esta detención tuvo lugar hace aproximadamente un año, en torno al 20 de septiembre del 2024. Una fecha que coincide con los primeros meses de relación de Makoke -que, según informalia, acudió a la prisión donde permanecía su novio- y Gonzalo. «No ha cometido ningún delito, para mí eso es lo importante. No me importa lo que digan, me importa lo que conozco. No tengo nada que temer. Mi familia lo sabe. Fue una tontería», sentenció la ex concursante de la última edición de Supervivientes.