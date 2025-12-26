Olga Moreno habla más claro que nunca sobre Agustín Etienne: "No nos entendemos"

Ha llegado el día. Olga Moreno ha confirmado su crisis con Agustín Etienne y lo ha hecho en el plató de ¡De Viernes!, programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. La empresaria ha hablado muy claro y ha reconocido que tuvo un enfrentamiento con su ex que ha dejado huella. «Discutí con Agustín, no nos entendemos. Él quiere unas cosas y yo quiero otras», ha comentado al respecto. Se ha mostrado afectada, pero segura de lo que estaba diciendo y con ganas de que se sepa la verdad.

Durante un tiempo, Olga Moreno ha estado en un segundo plano, retirada de los medios y sin querer saber nada de la prensa, pero la situación ha cambiado y ahora colabora activamente en los programas de Telecinco. Gracias a la cadena tiene un altavoz perfecto y puede aclarar los rumores que circulan sobre ella. También cuenta con una red de apoyo que ha crecido en los últimos meses. Por ejemplo, se ha hecho amiga de Gloria Camila, la hermana de Rocío Carrasco.

Agustín Etienne con Olga Moreno en Madrid. (Foto: Gtres)

Cuando se empezó a especular con la posibilidad de que Olga hubiera roto con Agustín, fue Gloria Camila la que desvió el foco, asegurando que a ella no le cuadraba esta información. «Dos días antes del programa, ella le estaba haciendo lentejas a él. Yo si rompo con mi novio, le cocina otro», declaró la joven, haciendo referencia a la participación de Moreno en ¡De Viernes!

Los colaboradores de El tiempo justo, programa donde participa Olga Moreno de manera habitual, están convencidos que Olga se ha separado de Agustín. La han visto llorar y creen que es por su situación sentimental, pero Gloria recuerda que, hace relativamente poco, Moreno perdió a su progenitora y no descarta que su tristeza venga de ahí. «La madre falleció hace poco, el tema lo lleva mal, está haciendo el duelo. Puede haberse roto por otro motivo».

Los ataques de Ana Luque

Ana Luque en un programa. (Foto: Telecinco)

Sin lugar a dudas, la gran enemiga de Olga Moreno tiene nombre y apellidos: Rocío Carrasco. Lleva dos décadas enfrentada a la hija de Rocío Jurado, pero, durante este tiempo, se ha encontrado con otros obstáculos y es ahí donde entra en juego Ana Luque. Esta última no descarta que a Olga no le pase nada. Piensa que, quizá, esté llorando para llamar la atención del público y despertar el interés de Mediaset.

«Todo el mundo se me ha echado encima por dar una opinión. No es mi amiga, ni la quiero en mi vida. No creo que llorase por romper con Agustín, pero tiene un carácter fuerte, puede ser por algo de su niña o de sus familiares», empezó diciendo Ana, quien colabora en el espacio presentado por Emma García los fines de semana en Telecinco.

«Me dio la impresión de que no era por Agustín. La vi rota, ha pasado por momentos muy malos este año y yo creo que no ha superado esos momentos y si te tocan te derrumbas porque no estás tan capacitada como cuando estás bien», concluyó, alimentando así la tensión que hay en el ambiente.