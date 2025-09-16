Olga Moreno ha vuelto a situarse en el centro de la atención mediática tras su fichaje como colaboradora de El tiempo justo, el programa que presenta Joaquín Prat en Telecinco, donde este lunes rompió su silencio en relación con la reciente entrevista de Rocío Flores en ¡De Viernes!. La sevillana aprovechó la oportunidad para aclarar su papel en la complicada relación entre madre e hija y defenderse de cualquier acusación que sugiriera que ella había contribuido a agravar la distancia entre Rocío Carrasco y su hija. Moreno subrayó que siempre ha buscado actuar con respeto y cariño, tanto hacia los hijos de Antonio David Flores como hacia la propia Rocío Carrasco, intentando suavizar conflictos y garantizar un entorno lo más estable posible para los menores.

Desde su entrada en la vida de Antonio David, Olga asumió un papel activo en el cuidado de sus hijos. «Cuando das amor a unos niños, los cuidas, los llevas al médico, vas a su fin de curso… ¿eso está mal hecho? ¿Qué he hecho mal, quererlos? Yo creo que no», señaló con firmeza en el plató. La colaboradora enfatizó que siempre ha estado al lado de Rocío Flores, incluso en los momentos más difíciles: «He estado en las duras y en las maduras. Siempre la apoyaré», aseguró, reafirmando su cariño hacia la joven y su compromiso de no influir negativamente en la relación con su madre.

Olga Moreno en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Uno de los momentos más tensos de la conversación llegó cuando Joaquín Prat le recordó la hemeroteca de declaraciones de Antonio David sobre Rocío Carrasco. Olga quiso marcar distancia: «Yo, Olga Moreno, en mi casa nunca he hablado mal de Rocío. Nunca. Y Antonio David lo único que ha hecho ha sido defenderse, nunca ha hablado mal de ella tampoco. Ponerme un vídeo en el que lo haya hecho. Siempre hemos intentado suavizarlo todo». La colaboradora explicó que la relación entre madre e hija ya presentaba dificultades desde los primeros años de Rocío Flores, por lo que la ruptura no fue consecuencia de su presencia en la familia, sino que ya venía de tiempo atrás.

Otro tema delicado fue la relación de Olga con Agustín Etienne, exrepresentante de la familia. Moreno relató que quiso ser clara con Rocío Flores desde el principio: «Yo le llamé y, como no me lo cogió, le mandé un mensaje. Le dije que quería que fuera la primera en saberlo. Pero ella lo interpretó de otra manera. Ni ella miente ni yo miento. Fue una confusión que ya está solucionada». La ex concursante de Supervivientes recalcó que su intención nunca fue ocultar nada ni crear conflictos, sino mantener una comunicación directa y honesta. «En todo momento, he querido a David y a Rocío con locura, pese a que ella haya admitido que nuestra relación se enfrió. Yo le escribí y le dije que me había liado con él; quería que lo supiera primero», añadió.

Sobre la reaparición de Rocío Flores en televisión, Olga destacó que la joven expuso de manera clara sus sentimientos y experiencias, sin juzgar a nadie. «Ella explicó perfectamente cómo lo ha vivido, cuáles son sus sentimientos ahora. Hay cosas que no puede contar porque están judicializadas. Se la escuchó sin juzgarla, y eso me parece positivo», indicó. La sevillana recordó que su vínculo con Rocío siempre ha sido de cariño y cercanía, subrayando que nunca buscó conflictos ni confrontaciones con la madre de la joven.