Alejandra Rubio carga contra Rocío Flores tras su entrevista: "Tiene mucho rencor a mi familia"

En medio del huracán mediático que se ha generado en torno a la publicación de las memorias de Mar Flores, Alejandra Rubio ha tenido que hacer frente a un nuevo asunto que le ha vuelto a situar en el punto de mira. El pasado viernes, 12 de septiembre, su madre, Terelu Campos, y Rocío Flores protagonizaron un tenso cara a cara en ¡De viernes! que no ha tardado en acaparar multitud de titulares. Ambas se lanzaron varios reproches en riguroso directo, mostrando a los telespectadores dos versiones diferentes de algunos episodios de su pasado que supuestamente habían compartido. Y mientras que la hija de María Teresa aseguraba haber pasado mucho tiempo tanto con Rocío como con su hermano, la influencer recalcaba que había visto a la colaboradora «tres veces en su vida».

Con el objetivo de defender el testimonio de su progenitora, Alejandra ha visitado este sábado, 13 de septiembre, el plató de ¡Vaya fama!, donde no ha tenido reparo en cargar contra Rocío Flores y corroborar las declaraciones de Terelu. «Lo tenía todo pensado. Pero no la culpo. Su entorno no solo no soporta a su madre. A la mía tampoco», comenzaba a decir.

Alejandra Rubio en ‘¡Vaya fama!’. (Foto: Mediaset)

«Yo no he vivido a Rocío. Y de hecho, creo que la última vez que la vi ha sido de mayor. Pero con su hermano sí que he tenido más relación, y todo lo que cuenta mi madre es verdad, porque yo he estado ahí también», sentenciaba. «David ha dormido en mi casa, ha pasado días en mi casa y hemos pasado las navidades juntos durante muchísimos años», añadía.

Por otro lado, Alejandra aseguraba que, a pesar de todo, ella no tenía nada que decir sobre Rocío, porque era una persona con la que «no tenía ningún interés en tener ningún tipo de relación». «Tiene mucho rencor a mi familia y no seré yo con quien lo arregle», explicaba de una manera tajante. Sobre las veces que ha coincidido la nieta de Rocío Jurado con la familia Campos, Alejandra considera que no puede hablar de ello porque ella es más pequeña y no se acuerda. No obstante, de quien sí mantiene muchos recuerdos es de su hermano David.

Rocío Flores y Terelu Campos en ¡’De viernes!’. (Foto: Mediaset)

«Hay cosas que me guardaré para mí, porque lo quiero. No voy a hacer nada que le pueda hacer daño. Pero yo soy consciente de todo cuando él deja de vivir con su madre. De cómo fue, de cómo pasó y de la conversación que yo tuve con él. Pero yo no he vuelto a quedar con él. Y tampoco lo he intentado, siendo muy sincera. Yo lo di por perdido. En cuanto supe que iba a pasar esto, yo no intenté nada más», concluía la joven.