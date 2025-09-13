A pesar de que existían numerosos rumores que apuntaban que Rocío Flores había aceptado sentarse en ¡De viernes! con la condición de que Terelu Campos no estuviera en plató, finalmente no ha sido así. La nieta de La más grande regresó a la televisión el pasado 12 de septiembre y se enfrentó a las preguntas de todos los colaboradores del formato, incluidas las de la mencionada, la cual mantiene una estrecha relación con su madre y, por consiguiente, una no tan idílica con la entrevistada.

La tensión se palpaba en el ambiente desde el primer momento y, como no podía ser de otra manera, protagonizaron un inesperado cruce de acusaciones que dejó sorprendidos a propios y extraños. Y es que Terelu Campos, como íntima amiga de Rocío Carrasco, aseguró que había vivido muchos momentos con los dos hijos de su amiga y que tenía constancia de la adoración que sentía David Flores por su abuela, algo que hizo estallar a la sobrina de Gloria Camila.

Rocío Flores y Terelu Campos en ¡’De viernes!’. (Foto: Mediaset)

«Me sorprende porque no te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces que he coincidido contigo en un tiempo limitado», decía Rocío. Unas palabras que el público aplaudía inmediatamente y que hicieron que Terelu reaccionara al instante. «Ustedes pueden aplaudir lo que quieran, pero yo he hablado de su hermano, no de ella. Yo he dicho que yo a tu hermano sí lo he visto, y no una vez en mi vida, sino bastantes veces. Y sabes que lo que digo es verdad», decía visiblemente molesta.

Rocío Flores no optaba por el silencio y confesaba que sí que era cierto que Terelu había compartido más momentos con su hermano, aunque aun así, había algo que no le cuadraba: «El otro día tú dijiste que por mi hermano sentías un amor incondicional. Y si tú realmente sientes eso por mi hermano, en estos 5 años que mi hermano ha pasado los peores momentos de su vida, te hubieras preocupado por él, cosa que no has hecho», sentenciaba. En su defensa, la hija de María Teresa Campos manifestaba que ella no había tenido «la oportunidad ni la facilidad de poder tener un contacto con David Flores». «Se nota que no lo conoces. Si tú hubieses querido llamar a mi hermano, él te hubiese cogido el teléfono encantado de la vida», concluía Rocío.

La tensión aumentaba por momentos y Terelu Campos insistía en que aunque Rocío no se acordara, ella y su hermano iban a casa de su madre los fines de semana, que comían allí muy a menudo y que incluso han llegado a pasar fin de año allí. «No te acuerdas porque una niña con tres años no tiene recuerdos. Pero eso no significa que no haya ocurrido […] No soy tu enemiga ni pretendo serlo. Simplemente constato lo que yo he vivido. Y simplemente, como tú eras una niña, y has dicho tú en primera persona que como niña que eras no recuerdas cosas, está claro que no significa que no se haya vivido. A mí me consta porque la que estaba ahí era yo», sentenciaba.

«Tú no has compartido ninguna vivencia conmigo ni me has llamado por mi cumpleaños nunca. Se te olvidó matizarlo […] Con tu madre he tenido más relación. He ido a su casa y tú ahí no estabas», respondía la influencer. Era entonces cuando Terelu Campos retomaba la pregunta inicial y volvía a decirle a la entrevistada que cómo tenía presente David Flores a su abuela, algo que zanjaba Rocío con un simple «la tiene muy presente», sin entrar en mayores detalles.