¿Cuánto va a cobrar Rocío Flores por ir al programa ‘De viernes’ en Telecinco?

Ha pasado una semana desde que Rocío Flores regresara a la televisión después de más de dos años alejada por completo del foco mediático. La nieta de La más grande se convirtió en una de las primeras entrevistadas de la nueva temporada de ¡De viernes!, donde habló abiertamente con Santi Acosta (presentador del formato) sobre su vida actual y la complicada relación que mantiene con su madre. Así como también se sinceró como nunca sobre cómo había vivido su padre estos últimos años sin trabajo.

Después de estas declaraciones que no han parado de acaparar titulares, Rocío Flores se sentará este 12 de septiembre en ¡De viernes! para enfrentarse a las preguntas de los colaboradores en directo. Aunque no lo ha hecho a cualquier precio. Tal y como ha informado en exclusiva Marta Riesco en No somos nadie, el caché por el que la hija de Antonio David ha aceptado estar en el espacio televisivo mencionado rondaría entre los 120.000 y los 140.000 euros.

Rocío Flores en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

El no veto de Rocío Flores en ‘¡De viernes!’

Según trascendió, además de su elevado caché, Rocío Flores había puesto en un principio otra condición para participar en el programa ¡De viernes! Y es que, según contó Riesco, la joven había pedido la ausencia total de Terelu Campos en el plató. «El próximo viernes, Terelu verá la entrevista de Rocío Flores desde una pantalla, pero no junto a ella. Ha sido vetada por Rocío Flores», contaba la periodista.

Terelu Campos mantiene una relación muy cercana con Rocío Carrasco, madre de Rocío Flores, por lo que todo apuntaba a que este motivo había sido el que había llevado a la influencer a no querer compartir plató con la hija de María Teresa Campos. Sin embargo, en las últimas horas, la cadena de Fuencarral ha sido la encargada de desmentir dichos rumores, confirmando que Terelu estará presente junto al resto de sus compañeros durante la entrevista, protagonizando un esperado cara a cara con la hija de su íntima amiga.

El pasado viernes, Terelu Campos se mostró muy crítica antes de visualizar la entrevista de Rocío Flores, asegurando que ella jamás juzgará a Carrasco como madre. «No tengo esa autoridad para juzgar a una madre, a no ser que haya cometido un delito y lo hayamos visto públicamente. No juzgo nunca a un padre ni a una madre. Cada uno sabe cómo se ha comportado, cómo se siente y cómo lo siente. Me reitero en que conocía a una niña feliz con la nueva vida de su madre y eso lo he vivido yo», decía.

Terelu Campos en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Por otro lado, cuando escuchó las declaraciones de la joven sobre que prefería no tener a su padre con su enemigo, Terelu se mostró tajante. «No sé qué quiere decir. Me gustaría que el próximo viernes nos dijera exactamente. Cuando uno tiene hijos es de una pareja, no es de uno solo. Yo tengo una hija y no es mía, es de su padre y mía, de los dos». ¿Cómo reaccionará hoy al tener a Rocío Flores enfrente?