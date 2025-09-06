La confesión de Rocío Flores sobre su padre, Antonio David: "No le tendría como enemigo"
Rocío Flores ha regresado a Telecinco y ha roto su silencio en '¡De Viernes!'
La influencer ha hablado del peor momento que ha vivido junto a Antonio David Flores
Después de estar más de dos años apartada de los platós de televisión, Rocío Flores ha regresado a Telecinco de la mano de ¡De Viernes!, programa que le ha servido como altavoz para expresarse después del mal momento que ha atravesado. Lo primero que ha hecho ha sido aclarar que la relación con su padre se mantiene intacta y ha puesto en valor el gran esfuerzo que, según ella, ha hecho Antonio David Flores para salir adelante. Eso sí, ha admitido algo: el ex guardia civil es un hombre fuerte, por eso no le recomienda a nadie tenerle como enemigo.
Rocío Flores insiste en algo: la única persona que nunca le ha dado la espalda, según su punto de vista, es Antonio David Flores, por eso no consiente ni consentirá que nadie le cuestione. «Mi padre no es una persona que yo tendría como enemigo. Cuando le tocan lo suyo, responde. Siempre ha sido un padre muy presente. Nunca jamás en la vida ha soltado a sus hijos de la mano», le ha confesado a Santiago Acosta, presentador del programa.
Rocío Flores dando su entrevista. (Foto: Telecinco)
Si todo sigue su curso, Rocío Flores pisará el plató de ¡De Viernes! para aclarar sus palabras y para presentar sus nuevas ilusiones. Es posible que coincida con Terelu Campos, íntima amiga de Rocío Carrasco, pero habrá que esperar una semana para ver si han aceptado compartir espacio. Mientras tanto, Terelu le ha pedido a sus compañeros que le pregunten a Rocío por qué no recomienda a nadie que se convierta en enemigo de Antonio David Flores.
El mal momento de Antonio David Flores
Antonio David Flores abandonó los medios de comunicación después de que su primera ex mujer protagonizase un documental titulado Rocío, contar la verdad para seguir viva. En este programa, Rociíto aseguró que el padre de sus hijos había tenido un presunto comportamiento incorrecto que le había provocado, según ella, muchos problemas.
Rocío Flores en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)
Rocío Flores ha desvelado las consecuencias que tuvo todo esto en la vida de su padre: «Hemos sufrido mucho. Estuvo una época tres años en casa, sin trabajar, y a mí, esa época de él, me marcó. Yo pensé que no… que de ahí no salía. El ver a mi padre destruido durante tres años, sin apenas salir a la calle, el que le señalen por la calle…». La joven no puede terminar su discurso sin llorar, admitiendo que ha sido una etapa verdaderamente complicada. Es más, dice que, a día de hoy, no ha conseguido enterrar sus fantasmas del pasado.
Las consecuencias del relato de Rociíto
Rocío Carrasco decidió hablar abiertamente de sus problemas familiares y personales y no dudó en señalar a su hija. La empresaria asegura que este ejercicio le sirvió para coger fuerzas y seguir luchando, pero en el otro extremo de la ecuación se encuentra Rocío Flores, quien dice haber sufrido las consecuencias de la iniciativa que tuvo su progenitora.
«Durante todo este tiempo, yo he actuado en piloto automático. Es decir, si tú me apuñalas, a corazón abierto, y no sientes nada… pues así me he sentido todo este tiempo», ha explicado en ¡De Viernes!. No obstante, asegura que su madre siempre será su madre, a pesar de que, según ella, el conflicto que les ha separado le ha «destrozado la vida».