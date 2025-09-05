Rocío Flores se abre como nunca sobre su madre: "Me ha destrozado la vida"

Rocío Flores ha reaparecido esta noche en televisión tras más de tres años alejada del foco mediático, protagonizando una entrevista exclusiva para el programa ¡De Viernes!. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se ha sentado frente a Santi Acosta en un emotivo encuentro en el que ha hablado abiertamente sobre su vida actual, los momentos más difíciles de su infancia y la compleja relación que mantiene con su madre.

Durante la conversación, Rocío no ha podido evitar romperse al hablar de su la hija de Rocío Jurado, y de la ausencia que ha marcado su vida desde hace años. Con la voz entrecortada, la joven ha reconocido la dificultad de enfrentarse a esta realidad: «Cualquier hija necesita en su vida a su madre, claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, claro que me sigue haciendo falta… Es duro reconocerlo, pero no tengo recuerdos bonitos de mi madre, he gastado tanta energía en intentar durante mucho tiempo cosas que no han pasado ni por asomo, que a día de hoy no espero nada de ella. Ella es la que ha decidido no estar, me ha destrozado la vida, pero sigue siendo mi madre», ha confesado. Estas palabras reflejan la mezcla de dolor y resignación que Rocío ha sentido durante años, y muestran la fuerza que ha necesitado para sobrellevar la ausencia materna.

La entrevista también ha permitido a Rocío hablar de su padre, Antonio David Flores, a quien dedica palabras llenas de cariño y reconocimiento. «Mi padre nunca se ha opuesto a que yo recupere la relación con mi madre, al revés, siempre me ha dicho que es mi madre», ha explicado, subrayando la importancia del apoyo familiar en los momentos más difíciles. Además, Rocío ha relatado el miedo que ha sentido en estos años por la estabilidad emocional de su padre: «Durante este tiempo yo he estado actuando en piloto automático… Para mí lo principal siempre ha sido mi familia y verles sufrir así ha sido lo más difícil del mundo. Llegó un punto en el que sinceramente pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar, ha sido muy duro».

Rocío también ha compartido su experiencia personal y profesional durante el tiempo en el que se ha mantenido alejada de la televisión. Desde octubre de 2022, la joven decidió centrarse en su bienestar y en proyectos propios: emprendió en el sector de la belleza y la cosmética, creó una página web para ayudar a emprendedores y consolidó su presencia como influencer con más de 700.000 seguidores. «Me desestabilizó mucho todo lo que estaba pasando, y lo mejor que pude hacer fue tomar mi tiempo y seguir mi camino», ha recordado. Esta etapa de introspección y trabajo personal le ha permitido crecer y madurar, dándole la fortaleza que ahora reconoce al mirarse al espejo: «Me he dado cuenta de la persona tan resiliente que soy. Soy una persona más fuerte de lo que podía creer».

Otro de los aspectos destacados de la entrevista es el cambio de residencia reciente de Rocío. Tras pasar gran parte de su vida en Málaga, se ha trasladado temporalmente a Madrid junto a su novio, Manuel Bedmar, y su perro Roma. La joven ha explicado que esta mudanza responde a la necesidad de experimentar algo diferente, cambiar de aires y adaptarse a nuevas experiencias. Además, Rocío mantiene una relación muy cercana con su familia, en especial con su padre, su hermano y los Mohedano, y seguirá apoyando a su amiga Gloria Camila en los próximos proyectos televisivos, como su participación ahora en Supervivientes All Stars.