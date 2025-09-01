La despedida de Rocío Flores a Gloria Camila antes de su venganza contra Kiko Jiménez

Gloria Camila ha puesto rumbo, por segunda vez, a una de las experiencias más complicadas de la televisión. Será una de las concursantes de la nueva edición de Supervivientes All Star, un reality que reunirá en los Cayos Cochinos a los participantes más míticos de las ediciones pasadas del formato. La hija de Ortega Cano formó parte del casting de Supervivientes 2017 y, aunque no llegó a la final, lo cierto es que las tramas que protagonizó en la isla no pasaron desapercibidas. Es por ello por lo que Mediaset ha querido volver a contar con ella en esta temporada, donde la propia influencer ha confesado que espera «hacerlo lo mejor posible».

No obstante, al mismo tiempo que desvelaba las ganas que tenía de afrontar este nuevo reto, reconocía que iba a echar mucho de menos a todos sus seres queridos, entre los que destaca su chico, Álvaro García, y sus dos sobrinas, Rocío, la hija de Michu y su hermano José Fernando, y Rocío Flores. Precisamente esta última ha publicado en su perfil oficial de Instagram la despedida que organizaron en Madrid unas horas antes de que esta pusiera rumbo a la aventura. En las imágenes se ve una mesa transparente con dulces y cafés y, al fondo, un retrato hecho al óleo en el que aparecen Rocío Jurado, José Ortega Cano, Gloria Camila y su hermano José Fernando. «Último brunch con la señorita», escribía la hija de Antonio David Flores.

Brunch de despedida a Gloria Camila. (Foto: Instagram)

Sin entrar en mayores detalles sobre este especial momento, Rocío compartía más tarde una fotografía junto a su tía en la que le deseaba toda la suerte del mundo en el concurso. «Que comience tu aventura. Eres una superviviente nata y esto será un reto más. Te quiero de vuelta en dos meses. Te amo», escribía, poniendo una vez más de manifiesto el estrecho vínculo que las une.

Rocío Flores y Gloria Camila. (Foto: Instagram)

La venganza de Gloria Camila a Kiko Jiménez

La anterior vez que Gloria Camila pisó los Cayos Cochinos lo hizo junto a Kiko Jiménez, su pareja por aquel entonces. No obstante, lejos de mostrarse como una pareja idílica, lo cierto es que protagonizaron constantes idas y venidas, discusiones y ataques de celos que hicieron que su relación fuera cuestionada por diferentes colaboradores de televisión. La hija de Rocío Jurado fue expulsada a la décima semana, pero más adelante, regresó a los Cayos para visitar a su chico, momento que el gaditano aprovechó para pedirle matrimonio a la joven. Esta no dudó en aceptar su propuesta, aunque lo cierto es que jamás se llevó a cabo porque su romance terminó tan solo dos años después, concretamente en 2019.

Gloria Camila Ortega y Kiko Jiménez durante una fiesta de ‘Supervivientes’. (Foto: Gtres)

Ahora, Gloria Camila regresa a la isla sola y podría decirse que lo hará en forma de venganza hacia Kiko, ya que lo hace justo en un momento en el que el influencer se encuentra en el punto de mira por su relación con Sofía Suescun. Es por ello por lo que, después de mucho tiempo, la hermana de José Fernando tendrá una oportunidad de oro para hablar todo lo que ella considere delante de las cámaras sobre su relación con Kiko, a quien incluso llegó a denunciar por presunto maltrato psicológico.