Kiko Rivera hace saltar las alarmas sobre un nuevo amor: "Llegaste tú"

Kiko Rivera vuelve a estar enamorado, tal y como se ha encargado de compartir el propio Dj en sus redes sociales. De hecho, estaría realmente ilusionado con una nueva y misteriosa chica cuya identidad todavía desconocemos. Y es que lo único que podemos ver son sus dos manos unidas junto a un significado mensaje: «No esperaba encontrar nada, solo seguía mi rumbo sin buscar respuestas. Pero entonces llegaste tú, y entendí que el destino a veces sorprende: se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo».

Toda una declaración de amor que nos ha pillado totalmente por sorpresa, y es que el hijo de Isabel Pantoja pone fin a un 2025 bastante revuelto. Un año que, sin duda, ha estado marcado por su mediática ruptura con Irene Rosales y también por su vuelta a la televisión. «Mi matrimonio con Kiko terminó y yo empecé a tener una amistad con este chico y no ha tenido nada que ver con mi separación», explicaba Rosales en su momento. «Kiko y yo tomamos la decisión de separarnos de mutuo acuerdo cuando volvimos de nuestras vacaciones».

Captura de la storie de Kiko Rivera en Instagram. (Redes sociales)

La nueva ilusión de Kiko Rivera con la que despide el 2025

Poco después, el Dj hacía acto de presencia en el programa ¡De Viernes!, donde manifestaba públicamente su intención de reconciliarse con Isa Pantoja, su hermana. Mientras que, por otro lado, parece que la relación con su madre seguiría totalmente rota.

Por suerte, en este tiempo Kiko Rivera ha encontrado una nueva ilusión, junto con el apoyo incondicional de sus hijos: Ana, Carlota y Fran, fruto de su relación con Jessica Bueno. Este bombazo coincide precisamente con la publicación de unas imágenes en la revista Diez Minutos donde podíamos ver al hijo de Isabel Pantoja abrazando a Guillermo, la actual pareja de Irene Rosales. De esa forma, han dejado muy claro que entre ellos no hay ningún problema y que su relación es realmente buena. Existe «mucha cordialidad», destacaba Vicente Sánchez, director de Diez Minutos, quien publicaba las imágenes en exclusiva en la portada de la revista.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Los dos coincidían durante la celebración del décimo cumpleaños de la hija mayor de Rivera e Irene Rosales, que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre. De esa forma, pudieron disfrutar de una feliz jornada en familia, en la presumieron de una gran complicidad y colaboraron para que todo saliese a la perfección. «Siempre es mejor llevarse bien», ha señalado al respecto Guillermo. Es más, se refiere a Kiko como un «tío de categoria», además de presumir del espectacular fin de semana que han pasado.

Captura de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Una Navidad diferente, pero igualmente especial, tanto para el Dj como para su ex, quien después de más de una década de relación anunciaban su separación este mismo verano. Los dos explicaban que se habían dado cuenta desde hace tiempo que la pasión se había apagado y ya no eran más que dos amigos, por lo que este 2026 emprenden su camino por separado. Además, lo harán con una nueva ilusión, aunque de momento no sabemos quien es la misteriosa mujer que ha conseguido robarle el corazón a Rivera.