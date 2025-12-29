Giro de 180º: el gesto de Kiko Rivera con Guillermo que demuestra como es su verdadera relación

No cabe duda de que Irene Rosales se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, sobre todo tras haber recuperado la ilusión junto a Guillermo, un empresario sevillano dedicado a la jardinería. Tras su mediática ruptura con Kiko Rivera, Rosales ya no esconde lo enamorada que está de su chico. Al menos, así nos lo presume en las románticas publicaciones que sube a sus redes sociales. Por ejemplo, hace poco la pareja presumía de la escapada que han hecho desde Zahara de la Sierra, hasta Ronda, y que les ha servido para «recargar pilas y llenarse de mucho amor». «Cada rincón ha sido mágico, pero aún más especial si es contigo», compartía Rosales con sus seguidores.

Irene Rosales y Guillermo en Roma. (Foto: Instagram)

Mientras tanto, y en medio de las constantes especulaciones que apuntan a la forma en la que el Dj se habría tomado este nuevo romance, el hijo de Isabel Pantoja acaba de tener un gesto que nos deja muy claro cómo es su relación con Guillermo. Así lo retrata en portada la revista Diez Minutos, donde nos muestra un bonito abrazo entre Kiko y el nuevo novio de su ex.

De esa forma, ambos dejan muy claro lo bien que se llevan. Y no solo eso, sino que también dice mucho respecto a los términos en los que Kiko e Irene han puesto fin a su relación: de la mejor forma posible por el bien de sus dos pequeñas. Según explicaban en su momento, entre ellos se había acabado el amor hace tiempo; y este verano les habría servido para darse cuenta de que lo suyo era más una relación de amistad, que de pareja.

Captura de ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Las imágenes que demuestran cómo es la relación entre Kiko y Guillermo, el novio de Irene Rosales

Una instantánea que, según ha contextualizado el director de la revista, Vicente Sánchez, fue captada en el cumpleaños de la hija mayor de Kiko e Irene. «Se celebra en un sitio de bolas y tal, está toda la familia, también la hermana de Irene», ha explicado el periodista durante su paso por El tiempo justo. Es más, Vicente remarca que «se les ve a hablar en muchas fotos a los dos solos». Unas fotografías donde podemos ver que existe «mucha cordialidad entre uno y otro».

Kiko Rivera. (Foto: Gtres)

Este reencuentro llega poco después de que el Dj también fuese visto abrazándose con su tío Antonio, hermano de Paquirri. En las imágenes que vieron la luz a principios de diciembre, se puede ver a Kiko Rivera saliendo de una cafetería ubicada en una estación de servicio de la localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta. Y, justo a la salida de dicho establecimiento, se encuentra por sorpresa con su tío Antonio Rivera. Al verse, ambos se funden en un cariñoso abrazo que seguramente no le habrá hecho mucha gracia a Isabel Pantoja. Mientras que, por otro lado, Kiko también ha dado pasos al frente para propiciar una reconciliación con su hermana, Isa Pi. ¿Firmarán por fin la paz de cara a este 2026?