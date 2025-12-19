El encuentro navideño de Kiko Rivera e Irene Rosales después de su polémica ruptura
La ex pareja tiene buena relación y se han encontrado en Sevilla
Kiko Rivera no quiere hacer declaraciones sobre el estado de su separación
Irene Rosales vuelve a estar ilsuionada gracias a un empresario llamado Guillermo
Irene Rosales y Kiko Rivera afrontan su primera Navidad separados. Desde el primer momento han dejado claro que entre ellos no hay problemas ni controversias, simplemente han decidido emprender aventuras distintas porque han pensado que era lo mejor para ambos. El DJ prometió que iba a guardar silencio y terminó hablando en un programa de televisión, pero no lo hizo para atacar a su ex, al contrario. Habló bien de ella y prometió que iba a esforzarse para tener buena relación. Por ese motivo, no es extraño que se hayan encontrado en Sevilla junto a las pequeñas de la familia.
Irene Rosales ha llegado al encuentro con sus dos hijas y Kiko Rivera lo ha hecho en solitario. Las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK, firmadas por la agencia Gtres, demuestran que ambos estaban tranquilos y que han afrontado la reunión desde el más absoluto respeto. En su momento, Kiko reconoció que le había causado cierta sensación ver a Irene enamorada de otro hombre, pero promete que quiere lo mejor para ella y que se alegra de que haya recuperado la ilusión.
Kiko Rivera en su encuentro navideño. (Foto: Gtres)
Tal y como informamos en este medio, Irene Rosales está saliendo con un empresario llamado Guillermo. En un primer momento intentó mantener esta historia al margen de la prensa, pero se ha dado cuenta de que es mejor actuar con naturalidad. De esta forma, ahora es relativamente común ver a la pareja pasear por Sevilla, ciudad donde ambos residen, o incluso hacer alguna escapada fuera de la ciudad.
Las últimas imágenes confirman que Guillermo no ha estado presente en el encuentro navideño que la influencer ha tenido con sus hijas y su ex marido. No obstante, fuentes cercanas aseguran que el empresario está integrado en el círculo de Irene y que conoce a varias amigas suyas.
Irene Rosales en su encuentro de Navidad. (Foto: Gtres)
Dos reacciones distintas
Kiko Rivera e Irene Rosales están acostumbrados a resolver situaciones complejas. Tienen mucha experiencia delante de las cámaras y saben cuándo tienen que hablar y cuándo es mejor guardar silencio. De esta forma, han optado por no dar ninguna entrevista a los reporteros que han cubierto su reunión de Navidad. El hijo de Isabel Pantoja ha hecho gestos a los fotógrafos para que no se acercasen a él e Irene ha decidido mostrar una sonrisa y contestar de manera escueta.
La modelo ha confirmado que iban a disfrutar de una fiesta navideña en el centro donde estudian sus hijas y ha dado las gracias cuando le han dicho: «Disfruta, pasadlo bien».
Kiko Rivera en su encuentro navideño. (Foto: Gtres)
Ni Kiko Rivera ni Irene Rosales han entrado en detalles, pero sus reacciones han sido diferentes. Como vemos en las imágenes, la sevillana sí ha atendido brevemente a la prensa, a pesar de que no ha entrado en detalles.
El objetivo de Kiko Rivera
Kiko Rivera se ha propuesto un reto: quiere que la gente le conozca por su música, no por su faceta como personaje de corazón. Ese es el motivo por el que se ha distanciado de los platós. Su sueño es crecer a nivel profesional y lo cierto es que tiene varios proyectos en marcha.
El hijo de Paquirri ha publicado una nueva canción en su cuenta de YouTube y ha recibido el apoyo de sus fans. Hizo la promoción en Instagram y a través de esta plataforma recibió decenas de mensajes felicitándole por su persistencia.