Irene Rosales: su romance secreto tras su separación de Kiko Rivera

Irene Rosales y Kiko Rivera anunciaron a finales de agosto de 2025 el fin de su matrimonio tras once años juntos, poniendo punto y final a una historia que fue muy seguida por la crónica social de nuestro país. La noticia sorprendió a muchos, ya que apenas unas semanas antes la pareja había disfrutado de unas vacaciones familiares en Menorca con dos hijas en común y el primogénito del Dj fruto de su relación con Jessica Bueno: Francisco, Ana y Carlota. Aquellas imágenes de playa y atardeceres idílicos mostraban a una familia feliz y unida, y nadie hubiera imaginado que, tan pronto después, la relación llegaría a su fin. A pesar del dolor que conlleva una separación, la ruptura ha sido discreta y cordial, y ambos han dejado claro que seguirán priorizando el bienestar de sus hijos, manteniendo un compromiso conjunto de actuar como familia pese a la distancia y los cambios en sus vidas.

Pese a este cierre de etapa, Irene Rosales ha encontrado una nueva ilusión que le devuelve la sonrisa y le ha permitido recuperar la confianza en el amor. Según ha contado Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles, la ex de Kiko Rivera vive un discreto romance con Guillermo, un empresario sevillano de unos cuarenta años, moreno, con barba y un físico trabajado gracias al gimnasio. Deportista, reservado y completamente alejado del foco mediático, Guillermo representa para Irene un auténtico refugio de tranquilidad y estabilidad, algo que ha valorado profundamente después de años de exposición constante. Recientemente separado y padre de un hijo adolescente, Guillermo es consciente del impacto que su relación con Irene puede tener en su entorno familiar. Allegados a la pareja aseguran que se trata de un hombre tranquilo, con una vida mucho más ordenada que la de Kiko, lo que ha permitido a Irene disfrutar de este nuevo romance de manera serena y pausada.

Lorena Vázquez en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Aunque ambos han intentado mantener la relación en secreto, los rumores comenzaron a circular este verano tras varios encuentros furtivos. Uno de estos encuentros tuvo lugar en una playa de Huelva, donde los paparazzi estuvieron cerca de capturar alguna imagen, pero no lo consiguieron. La discreción ha sido una prioridad para Irene, que desea vivir esta nueva etapa con normalidad, sin el acoso de los medios. Sus amigos y familiares más cercanos ya conocen la relación, pero sigue siendo un misterio si Kiko Rivera también sabe quién es Guillermo y cómo esta nueva ilusión está entrando en la vida de Irene.

La historia de amor entre Irene y Kiko comenzó en 2014 gracias a un amigo en común. Aunque su primera cita no llegó a celebrarse, decidieron conocerse primero como amigos y, en mayo de ese mismo año, dieron el paso de iniciar una relación que pronto se convirtió en una de las más comentadas del panorama mediático. Tras años de apoyo mutuo y de superar juntos adversidades personales y familiares, la pareja se casó el 7 de octubre de 2016 en la Hacienda de los Parrales, en Sanlúcar la Mayor, Sevilla. Más de 300 invitados asistieron al enlace, y la presencia de Isabel Pantoja, madre de Kiko, destacó por su emoción y alegría en un día que quedaría grabado en la memoria de todos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Irene Rosales Vázquez (@irenerova24)

Durante su matrimonio, Kiko e Irene construyeron una familia numerosa y consolidada. La llegada de Ana en 2015 y Carlota en 2018 completó la unidad familiar junto a Francisco, hijo mayor de Kiko. A pesar de las tensiones derivadas del distanciamiento con la madre e hijos del DJ, Irene siempre fue un pilar fundamental en la familia, acompañando a Kiko en cada etapa de su vida y siendo un referente de estabilidad para los niños. Sin embargo, pese a los años de convivencia, cariño y esfuerzos compartidos, la relación llegó a su fin, abriendo la puerta a nuevas etapas en la vida de ambos.