Jessica Bueno se ha pronunciado sobre la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales. La modelo ha regresado a Honduras como concursante de la segunda edición de Supervivientes: All Stars. Fue en esta isla donde precisamente conoció al hijo de Isabel Pantoja, con el que posteriormente inició una relación sentimental.

Catorce años después de su primer eye contact, la maniquí sevillana ha hablado por fin -en el lugar donde además se conocieron- sobre la relación que mantiene actualmente con el Dj, con Irene Rosales y con su ex familia política.

Jessica Bueno en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La relación de Jessica Bueno y Kiko Rivera

Kiko Rivera y Jessica Bueno mantuvieron una relación sentimental de aproximadamente dos años. Fruto de su historia de amor, la entonces pareja anunció la llegada al mundo de Francisco, su primer hijo en común. Sin embargo, y a pesar del nacimiento del menor, no pudieron hacer frente a sus diferencias y decidieron emprender caminos por separado. Entonces, la modelo y el artista coparon numerosos titulares debido a las polémicas que protagonizaron por -en gran medida- la custodia de su vástago en común.

Aunque durante muchos años Jessica estuvo alejada del foco mediático, tras romper con Jota Peleteiro -con el que se casó y con el que tuvo dos hijos-, volvió a la carga y regresó a la pequeña pantalla de la mano de Gran Hermano VIP, donde descubrió algunos secretos de su vida más desconocida.

Jessica Bueno y Kiko cuando presentaron a su hijo. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, en este nuevo asalto televisivo, la modelo andaluza ha hablado como nunca sobre su relación actual con Kiko Rivera y con Irene Rosales. Fani Carbajo, que también concursa en esta segunda edición de All Stars, ha sido la encargada de ‘entrevistar’ a Jessica, a la que le preguntó por su ruptura con el Dj hace más de una década. «Sentí decepción por que no funcionara. Fue una etapa muy difícil», contestó Bueno, que aseguró que afortunadamente todo mejoró a raíz de romper con Jota Peleteiro: «Se me juntó todo. Yo tenía muchos problemas con el padre de mis hijos… Pero con Kiko bien, muy bien».

¿Y con Irene Rosales?

Por su parte, la concursante de Supervivientes -que protagonizó un romance en su último reality-ha aprovechado la ocasión para zanjar una mala relación con Irene Rosales, a pesar de compartir ex pareja, a la que mandó un mensaje tras conocer la noticia de su separación: «Igual que yo he recibido mensajes de ellos cuando a mí las cosas no me han ido bien. Pero tengo buena relación».

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Instagram)

Sin embargo, al igual que sí que tiene relación con Kiko e Irene, no es así con su ex familia política, con la que «no tiene relación». De hecho, Fani Carbajo le ha preguntado si es así también con Isa Pantoja, que nunca se ha puesto en contacto con la modelo para conocer cómo está su sobrino -el mayor de los hijos del Dj y la modelo-. «Coincidí con ella -refiriéndose a Isa Pantoja- en un evento y le di la enhorabuena por el embarazo», zanjó.